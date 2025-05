“La vittoria militare…”

Nel testo approvato ieri dal parlamento europeo, si parla infatti di “vittoria militare”, si indica la Russia come una minaccia “senza precedenti” per la pace e si sollecita un piano di riarmo fino a 800 miliardi.

Questa élite progressista, che si sente “illuminata e giusta” nelle decisioni e che potrebbe aver deciso del destino dei nostri figli, ha questi nomi: Lucia Annunziata, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Camilla Laureti, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Dario Nardella, Pina Picierno, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Irene Tinagli, Lello Topo, Alessandro Zan, Nicola Zingaretti.

… Di chi ha perduto

Ma solo loro a minacciare la nostra sicurezza: sostengono che il regime russo ha deciso di “minare l’ordine internazionale e di dichiarare guerra ai Paesi europei”. Per proseguire col ritornello di “armare l’Ucraina” per tutto il tempo che le servirà per riportare una vittoria militare decisiva sulla Russia e a ripristinare l’integrità territoriale.

Ciò come se tre anni di sconfitte, forse più di un milione di morti e lo status quo sul campo di battaglia non siano una realtà. “Senza il sostegno militare dell’Ue, l’Ucraina non sarà in grado di conseguire la vittoria contro la Russia”. E via elencando armi e armi per il sostegno e l’aumento del Pil per le spese militari.