Claudio Sanfilippo (Milano, 1960) ha scritto canzoni per Mina, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Carlo Marrale, Donati, i tenori Salvatore Licitra e Marcelo Álvarez; canzoni in italiano e in milanese, per bambini, adattamenti da altre lingue, colonne sonore, jingle pubblicitari.

Sanfilippo ha pubblicato una decina di dischi e il suo Stile libero ha avuto la Targa Tenco nel 1996. La palla è rotonda, cantata da Mina, è stata la sigla Rai per i campionati mondiali brasiliani del 2014.

Dal 2013 al 2015, con Carlo Fava e Folco Orselli, Sanfilippo è stato artefice di Scuola Milanese – storie e canzoni tra i banchi di nebbia sul palco milanese della rimpianta “Salumeria della Musica”. Suoi libri di narrativa e poesia sono editi da Mondadori, Rizzoli, Hoepli, Solferino, Foglio Clandestino, Bolis, About Cities.

Claudio, ora con Un armadio di canzoni (Interlinea, pp. 132, euro 13,30) ecco il racconto di un artista: cantautore o scrittore, autore di testi di canzoni o poeta?

“Scrivere canzoni mi è più naturale, ma la parentela con la poesia è un fatto. Nella musica c’è la seduzione del canto, l’interpretazione, il suono: io mi sento un musicista. Musica e poesia si compenetrano”.

Quale nasce prima?

“Ci sono canzoni che nascono da una poesia e viceversa. Anche una nota, l’appunto di una storia presa al volo, un pensiero prima di scendere dall’automobile o di prendere sonno. La frase di un film, di un romanzo. A volte le parole suonano, va un po’ così”.



E l’idea di Un armadio di canzoni deriva…

“… Dall’imbeccata di chi firma la prefazione del libro: l’amico autore pavese Gino Cervi – un omonimo dell’attore, – NdR. Da un paio d’anni insegno scrittura dei testi nel corso di popular music della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Dare agli alunni l’esperienza di autore mi ha fatto riflettere e imparare girando dentro e intorno alla canzone, intesa come manufatto. Andando per luoghi, cercando di risalire al paesaggio che ha fatto scattare la molla. È un approccio ispirato alla musica folk. D’altronde ogni genere musicale deriva da lì”.



Che cosa pensi, oggi, della musica?

“Su Spotify ci sono milioni di brani in crescita esponenziale: ascoltare un brano vale € 0,0003. Tecniche digitali, algoritmi, intelligenza artificiale, un minestrone in cui entra di tutto. La musica riflette il nostro tempo: siamo ingozzati di roba, col cestino della spazzatura sempre pieno”.

Continua.

“C’è l’invasione della musica come sottofondo. Nel centro di una città o in una spiaggia siciliana fuori stagione, sempre qualcuno mette musica. Crede di farti un regalo, mentre leggi o guardi le nuvole. Insomma, abbiamo visto tempi migliori, ma, come sempre, c’è anche tanta musica buona, da scoprire e da riscoprire. E da fare”.

Il tuo libro…

“… Racconta luoghi e sensazioni che mi hanno fatto prendere in mano chitarra, carta e penna. Si lega a posti precisi, alle stagioni, alle voci e ai colori, alle storie che mi hanno fatto partire. Ci sono Milano, Spagna, Sicilia, Liguria, Sardegna, Corsica, Istria, California, lago di Garda”.

Dunque inreresserà a…?

“… Giovani che si avvicinano alla scrittura. Piccolo almanacco di viaggio, può arrivare anche a chi non scrive canzoni, non suona, ma ama ascoltare un certo genere di musica”.

Michela Martignoni Michela Martignoni su Barbadillo.it