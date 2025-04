Claudio Sanfilippo (Milano, 1960) ha scritto canzoni per diversi artisti, tra cui Mina, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Carlo Marrale, Donati, i tenori Salvatore Licitra e Marcelo Álvarez.

La palla è rotonda

Canzoni in italiano, in milanese, canzoni per bambini, adattamenti da altre lingue, colonne sonore, jingle pubblicitari. Ha pubblicato una decina di dischi, il suo Stile libero si è aggiudicato la Targa Tenco nel 1996. Cantata da Mina, La palla è rotonda, cantata da Mina, è stata la sigla Rai per i mondiali brasiliani del 2014.

Dal 2013 al 2015, insieme a Carlo Fava e Folco Orselli, è stato artefice di Scuola Milanese – storie e canzoni tra i banchi di nebbia sul palco della Salumeria della Musica.

“Un armado di canzoni”

Ha pubblicato libri di narrativa e poesia per Mondadori, Rizzoli, Hoepli, Solferino, Le Edizioni del Foglio Clandestino, Bolis, About Cities. Insegna drammaturgia musicale presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Il suo ultimo libro è Un armadio di canzoni, uscito nel febbraio 2025 per l’editore Interlinea.

www.claudiosanfilippo.it

