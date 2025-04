L’Occidente non li avverte come tali?

“Quegli errori riflettono forzature, contraddizioni e amnesie ben radicate, sin dall’inizio, nel trionfalismo della cultura politica emersa dalla fine del ‘900. A gestire le conseguenze della crisi dell’ordine liberale restano le stesse élite politiche e intellettuali che l’hanno concepito. E che non si smarcarno dalle sue premesse, neppure di fronte a lezioni durissime della realtà”.

Con l’11 settembre 2001 e la “guerra al terrore”, il diritto bellico tradizionale è stravolto.

“Lo vediamo nella brutalità senza limiti della guerra in Palestina: l’assuefazione crescente ad accettare ‘danni collaterali’ nella caccia (a maggior ragione se riuscita) a terroristi veri o presunti; interpretazione sempre più estensiva della nozione di ‘doppio uso’, tale da consentire di colpire qualunque tipo di infrastruttura civile accusata o semplicemente sospettata di prestarsi a un (possibile) uso militare; la forzatura della nozione stessa di proporzionalità, tale da trasformare un principio concepito per proteggere i civili in uno strumento per giustificare la violenza”.

Categorie come “Stati canaglia” o “terroristi” cancellano la reciprocità tra Stati. È questo il punto di non ritorno?

“Questo è stato, dall’inizio, uno degli elementi di maggiore fragilità del Nuovo Ordine Mondiale liberale. Il quale, da un lato, si è proclamato come un ordine – il primo – autenticamente cosmopolitico o ‘umanitario’. Ma, dall’altro, ha incluso sin dall’inizio un rigidissimo principio di discriminazione, a favore delle democrazie liberali e dei loro alleati senza tenere conto – o tenendo conto il meno possibile – delle preferenze o delle preoccupazioni di tutti gli altri. I quali, alla prima occasione, lo hanno rimesso in discussione”.

Crescita cinese: l’Occidente sa gestirla?

“La crescita cinese costituisce una sfida indubbia all’egemonia degli Stati Uniti e dei loro alleati. Ma a rendere più difficile gestirla contribuisce il fatto che la nostra cultura politica (non solo internazionalistica) sembra non più in grado di concepire la competizione e il conflitto. Nelle relazioni internazionali ci sono sempre sfidanti: anomalo, se mai, è lo strapotere americano dell’immediato dopoguerra fredda”.

Guerre ibride, senza confini né regole, sono la fine del modello westfaliano?

“Fondato sulla doppia centralità dell’Europa e dello Stato, il modello westfaliano è in crisi probabilmente irreversibile da quasi un secolo. La crisi delle regole della guerra ne è una delle principali manifestazioni. Si tenga a mente che l’ibridazione tra guerra e pace era già una delle tendenze più distruttive del ‘900, dal fenomeno della ‘guerra totale’ a quello della ‘guerra fredda’”.

Il lessico delle élite si militarizza pericolosamente…

“E’ pericoloso sul piano della comprensione storica, perché suggerisce rappresentazioni rozzamente dualistiche della realtà politica interna e internazionale, come la contrapposizione tra democrazie e autocrazie. Ed è pericoloso per la natura del dibattito pubblico, perché incoraggia la solita caccia ai ‘nemici interni’ e alimenta, con ciò, fenomeni deprimenti di censura e di auto-censura”.