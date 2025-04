Immergetevi nella Madrid del 1880 con Manuale per signorine, la nuova commedia romantica. Gema R. Neira e María José Rustarazo hanno ideato la serie spagnola, che – su Netflix dal 28 marzo – è uno dei programmi preferiti della piattaforma. Perfetto, in attesa della stagione IV di Bridgerton o dell’ultimo film ispirato a Downton Abbey (10 settembre), ci racconta le avventure di Elena Bianda, dama di compagnia dal passato misterioso, rinomata per competenza nella delicata arte delle unioni matrimoniali.

Mariti cercasi, non miti pretese Interpretata da Nadia de Santiago (già la coraggiosa Marga de Le ragazze del centralino, Netflix, 2017), Elena è assunta dal severo Señor Mencía, vedovo esigente, ancora segnato dalla scomparsa della moglie. Egli confida in Elena per guidare le tre figlie nel complesso mondo di fidanzamenti e alleanze che comportano ingenti patrimoni. Tre sorelle di temperamento Ogni sorella Mencía ha una personalità variegata e nasconde molti segreti. In apparenza fin troppo saggia, la maggiore si rivela pericolosamente passionale; la secondogenita, ribelle, è una caparbia che sogna di studiare medicina contro il volere del padre; ossessionata dalla morte, la minore veste di nero, come un’icona gotica ante litteram. Tutte mettono alla prova capacità e convinzioni dell’eroina, combattuta tra criteri morali e desiderio di ascoltare ragazze appena più giovani di lei. Nel frattempo, l’inattesa storia d’amore col seducente Santiago (Álvaro Mel) complica ancor più la situazione di Elena. Otto episodi in attesa di seguito Spirito caustico, battuta pronta, fine intelligenza strategica e cuore gentile, questa sensale non ha niente dell’accompagnatrice tradizionale. E’ qui tutta la freschezza della sceneggiatura, che non lesina su imprevisti e sentimenti. Arredi lussuosi e costumi, ideati da Pepe Reyes, ci fanno viaggiare nel tempo verso un bel mondo madrileno dall’eleganza chiassosa. Corteggiamenti pop Riassumendo, le nostre signorine sono una delizia. Senza anticiparvi l’esito degli otto episodi di corteggiamenti pop, sappiate che il finale vi lascerà in una crudele suspense. Prima di conoscere il seguito, infatti, ci vorranno mesi. Netflix – per fortuna – ha appena confermato la stagione II. *Point de Vue, n. 4000

