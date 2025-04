La civiltà della corte Heian, del Giappone a cavallo del X e XI secolo, espresse ad alto livello vita, usi e costumi con classe, stile, bellezza. Dettagli su questo modo di concepire l’esistenza erano sconosciuti perfino nella vicina Cina. Gli occidentali solo nel XVI secolo sapranno qualcosa su questa civiltà che raggiunse un alto livello di perfezione. Testimonianze precise furono riportate in varie opere da donne molto sensibili nel narrare e definire le caratteristiche di quella realtà. Forse le più importanti furono Murasaki Shikibu e Sei Shonagon. L’emblema di quel mondo dolce e raffinato era il cosiddetto “Principe splendente”, figlio dell’Imperatore e protagonista della Storia di Genji, considerato la massima espressione letteraria giapponese.

Un esperto della civiltà nipponica, Ivan Morris, scrittore inglese, traduttore dal giapponese, dedicò tutta la vita allo studio di questa civiltà e nel 1964 pubblicò Il mondo del Principe splendente nel quale la descrive nei dettagli attraverso l’opera ampia ed esaustiva di Murasaki Shikibu e quella di altre autrici del suo tempo. Adesso Adelphi ha ripubblicato nella collana “Gli Adelphi” l’opera con la traduzione di Piero Parri. La narrazione della vita di corte nell’antico Giapppone è molto ben descritta e circostanziata. Quest’opera non è solo uno studio storico ricostruito riferendosi a varie opere – tutte richiamate in note e bibliografia – ma un lavoro con il quale Morris restituisce al lettore un panorama culturale legato a una realtà inedita per quel tempo. Lo sforzo è teso a ritrovare in sé stessi, grazie a questo libro, lo spirito dell’aware, termine impossibile da tradurre in italiano, sostengono i curatori dell’opera, che fa riferimento alla “qualità emotiva insita negli oggetti, nella gente, nella natura o nell’arte”. E’ rappresentato un mondo splendente, meraviglioso, perfetto.

Morris, con grande chiarezza e capacità, introduce il lettore nelle condizioni storiche del tempo, descrive la vita, l’organizzazione della società, analizza le religioni presenti nell’arcipelago, la posizione della donna nella società oltre a riportare un’attenta analisi della scrittrice Murasaki Shikibu. L’autore fa ben presente che il modo di vivere che descrive era quello della nobiltà giapponese, derivando da quel ceto le donne che scrivevano del periodo Heian. Mancano aspetti pur importanti della vita di quel periodo, come a esempio la politica e il suo svolgersi e l’economia, perché alcuni fattori della vita Heian, non erano conosciuti dalle donne o ritenuti poco interessanti nella visione complessiva di quel periodo aureo. Ma molte cose inedite vengono illustrate in questo libro da Morris che, con una bella e piana scrittura spiega istituzioni, tradizioni, cultura, usi e costumi dei nobili giapponesi di quel periodo.

Ivan Morris, Il mondo del Principe splendente. Vita di corte nell’antico Giappone, Adelphi ed., trad. di Piero Parri, pagg. 404, euro 15,00

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it