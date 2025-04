Una festa a lungo attesa. Raido, realtà di studio e milizia saluta il sesto lustro di attività sulla via dell’onore e di fuochi accesi nel ricordo dei Penati. L’alternativa al conformismo si costruisce con impegno e sacrificio. Come fa la comunità militante tradizionalista con il cuore nella Capitale e le radici in tutta Italia. (g.a.)

Trenta anni di militanza. 30 anni di Tradizione, Formazione, Rivoluzione. Con la promessa di continuare sullo stesso cammino per mille anni ancora.

Ci vediamo sabato 10 maggio a Roma per festeggiare i primi trent’anni della Comunità Militante Raido.

Una festa a lungo attesa, il viaggio di una Comunità che inizierà alle 17 tra parole, musica e immagini, con la partecipazione di Mario Polia, Gianluca Marletta e Boni Castellane e la proiezione di un video tributo a Rutilio Sermonti.

La serata, arricchita dalla presenza di stand, autoproduzioni militanti e cibo e birra in abbondanza, culminerà con il grande ritorno sul palco della Compagnia dell’Anello in concerto.

Vuoi partecipare? Vai su www.raido30.it per effettuare l’accredito ed essere dei nostri!

