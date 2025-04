Ecco il sommario del numero 383 di Diorama letterario, rivista non conformista diretta dall’accademico Marco Tarchi. Molto puntuale, come sempre, il fondo di Alain de Benoist sul rischio della politica senza anima. Per abbonamenti, cliccare qui.

IL PUNTO

L’inganno (Marco Tarchi)

LABORATORIO

Il concreto, il reale (Alain de Benoist)

Spoliticizzazione (Alain de Benoist)

OSSERVATORIO

Israele-Palestina: alle radici del conflitto (intervista a Henry Laurens di Daoud Boughezala)

L’ombra di BlackRock plana sull’economia mondiale: i fondi “passivi”, nuovi signori della finanza (Guillaume Travers)

L’USAID, ennesima agenzia del soft power americano (François-Xavier Consoli)

IDEE

Saito Kohei: Il capitale nell’Antropocene (Giuseppe Giaccio)

Giuseppe Giaccio: Lettera a un antirazzista (Marco Tarchi)

Emanuela Fornari: La democrazia del vuoto (Claudio Capo)

Herman E. Daly: Verso un’altra economia (Giuseppe Giaccio)

Ivan Ill’in: Sulla Russia (Andrea Virga)

FILOSOFIA

Massimo Cacciari: Metafisica concreta (Eduardo Zarelli)

L’INTERVISTA

(a Marco Tarchi) Le tre età della Fiamma: continuità e discontinuità di una storia; Sullo stato di salute della politica in Italia; Fiuggi legittimò la destra al governo

ECONOMIA

Che cos’è l’economia comportamentale? La razionalità dell’homo economicus in discussione (Guillaume Travers)

LETTERATURA

Filippo Tommaso Marinetti: La conquista delle stelle (Massimo Virgilio)

TRADIZIONI

Andrea Scarabelli: Vita avventurosa di Julius Evola (Manlio Triggiani)

INCONTRI

“Politica, Metapolitica, Antipolitica. Alain de Benoist e le nuove sintesi” (Francesco Marotta)

TRIBUNA LIBERA

Un ircocervo nella storia contemporanea: l’imperialismo liberista (un inedito di Franco Cardini)

