Il tempo è un galantuomo. La Storia affiora anche per chi preferisce la leggenda. Re Charles III d’Inghilterra ha constatato pochi giorni fa proprio a Roma una verità italiana incontrovertibile: Giuseppe Garibaldi non era solo; i Mille non erano mille; Il Regno delle due Sicilie era invaso dal Regno di Sardegna (i Piemontesi, insomma).

Ecco quanto ha detto il sovrano inglese davanti al Parlamento italiano. Non ha rivelato nulla, ma perché proprio una personalità del suo calibro ha dovuto umiliare così il Paese nel quale, dall’infanzia, ha trascorso tante vacanze e che gli è tuttora caro?

Trattato di pace del 1947: scadenza mai?

Si può dedurne che, se ha letto ciò che ha letto ai parlamentari italiani, è stato perché quel richiamo storico era un richiamo politico alla sovranità limitata dell’Italia rispetto al Regno Unito: limitata dal 1861, ribadita dall’armistizio del 1943 e dal trattato di pace – non pubblico in tutte le sue clausole – del 1947.

Prologo: la guerra di Crimea

“Due navi inglesi – ha precisato il sovrano del Regno Unito – vegliavano durante lo sbarco a Marsala” nel maggio 1860. Pronte, cioè, a intervenire. Ricordiamo che, insieme agli inglesi, pronti erano anche i francesi. Entrambe le nazioni, alleate nella guerra di Crimea del 1854-57, coi Savoia, contro i russi, volevano spazzare via i Borbone da Napoli per avere il predominio del Mediterraneo, vista la progettata apertura (1869) del Canale di Suez .

Savoia, quanti debiti…

Bisognava dunque creare uno Stato vassallo, affidato facilmente a chi lo controllasse: i Savoia, pieni di debiti.

Re Carlo III ha continuato: “Molti degli eroi del Risorgimento, tra cui Cavour e Mazzini, trascorsero del tempo nel Regno Unito”. Lì furono formati, indottrinati e incatenati al volere inglese.

Mazzini agente inglese

Presentando nel 1988 a Milano la sua biografia Mazzini, Denis Mack Smith rispose a Indro Montanelli: “Sì, Mazzini era un agente inglese”. Lo storico Giovanni Spadolini, che era lì, saggiamente tacque.

Infine ecco altre parole di Carlo III: “Quando Garibaldi visitò Londra nel 1864, per ringraziare il popolo britannico del sostegno ricevuto, scoppiò una vera e propria Garibaldimania, con mezzo milione di persone accorse a salutare, fino alla creazione di un biscotto-omaggio ancora diffusissimo”.

Lucidità di Dostoevskij

Garibaldi e l’Italia, quindi, erano fedeli e riconoscenti a tal punto da recarsi a Londra per ringraziare l’Inghilterra. Fjodor Dostoevskij notò che era così nato “un piccolo regno di second’ordine, soddisfatto della sua unità, che non significa letteralmente nulla. Un’unità meccanica e non spirituale e per di più pieno di debiti non pagati e soprattutto soddisfatto del suo essere un regno di second’ordine”.

Sarmaticus Sarmaticus su Barbadillo.it