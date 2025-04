Ideata, scritta e diretta da Mike White per l’emittente Hbo, le prime tre stagioni della serie tv The White Lotus (“Il loto bianco”) in Italia sono visibili su Sky. Ogni stagione narra una storia ambientata in un diverso, lussuoso resort. Le storie si svolgono nell’arco di una settimana, dove vite di ospiti e personale del’hotel si intersecano con quelle degli abitanti locali.

La prima stagione si svolge nel White Lotus di Maui, nelle Hawaii. Tra furti, scandali e litigi, due personaggi spiccano: una fragile donna in lutto (Jennifer Coolidge) e il direttore del resort (Murray Bartlett).

La seconda stagione si svolge nel White Lotus di Taormina. L’atmosfera porta con sé gusti e profumi mediterranei, amalgamati a piccanti intrighi vacanzieri. La Coolidge, presente anche nella seconda stagione, si è aggiudicata tutti e quattro i principali premi televisivi per l’interpretazione.

La terza stagione si svolge nel White Lotus di Koh Samui, Thailandia. Tra vecchie conoscenze, sbiadite amicizie e rapporti al limite dell’incestuoso, la nuova avventura creerà nuovi scandali, riportando alla luce vecchie ferite e rancori, insieme a celati segreti e desideri di vendetta. Amate intrighi, omicidi, scandali? Questa è la serie per voi.

The White Lotus di Mike White (Usa, dal 2021, in produzione), con Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, F. Murray Abraham, Sabrina Impacciatore, Sam Rockwell. Ogni episodio 52′-84′

Matteo Buonaguidi Matteo Buonaguidi su Barbadillo.it