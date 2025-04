Mentre i rapporti di forza internazionali subiscono un capovolgimento senza precedenti, Breizh-info.com ha incontrato Alain de Benoist per decifrare le mutazioni in corso. Il filosofo e pensatore della Nuova Destra ritorna sui recenti eventi che scuotono l’ordine mondiale: la svolta strategica iniziata da Donald Trump, la rottura tra Washington e Bruxelles, il disimpegno americano in Ucraina e l’ascesa dei poli di civiltà opposti all’Occidente.

In questa intervista, Alain de Benoist analizza il crollo progressivo del «mondo di ieri» e le conseguenze di un riallineamento geopolitico che mette l’Europa di fronte alle sue contraddizioni. Evoca anche l’impasse ideologica delle élite europee, impantanate in lotte morali mentre il resto del mondo privilegia il potere e il pragmatismo. Di fronte a un Emmanuel Macron febbrile, che invoca un riarmo europeo che non ha saputo anticipare, Alain de Benoist fa una constatazione lucida sulla dipendenza strategica dell’UE e sull’incapacità dei leader europei di comprendere la logica del potere che guida ormai le relazioni internazionali.

Dalla crescente influenza di figure come J.D. Vance negli Stati Uniti alla guerra economica e politica condotta da Trump, passando per il ruolo della Russia e della Cina in questo nuovo gioco mondiale, Alain de Benoist ha uno sguardo acuto sull’accelerazione della storia e sulle sue implicazioni per le nazioni europee. Un’analisi incisiva da scoprire direttamente.

Breizh-info.com: Come interpreta l’evoluzione delle relazioni internazionali dopo le recenti dichiarazioni di Trump e Vance sull’Ucraina e le loro implicazioni per le relazioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti?



Alain de Benoist: “Nella mia vita ho vissuto un unico grande evento storico: la caduta del muro di Berlino e l’implosione del sistema sovietico. Penso che ora ne abbiamo un secondo. Gli «osservatori», come al solito, non sono venuti a vederlo. La storia accelera all’improvviso. Questo è il punto in cui l’attualità quotidiana prende le sembianze della distopia.

L’elezione di Trump aveva già rappresentato una svolta storica. La ripresa, il 12 febbraio, dei contatti tra la Casa Bianca e il Cremlino ne è stata un’altra. Due giorni dopo, a Monaco, il vicepresidente J.D. Vance dichiarava una vera guerra ideologica ad un’Europa sommersa dall’immigrazione e in preda all’amnesia collettiva, di cui non ha nascosto che costituisce ai suoi occhi un contrappeso-modello di decadenza e suicidio civilizzatore. Poi c’è stato l’annuncio che l’Ucraina non entrerà mai nella Nato, e che non riconquisterà i territori che ha perso nel Donbass o in Crimea. Il 3 marzo, Donald Trump ha deciso di interrompere tutti gli aiuti all’Ucraina. Infine, è alla disgregazione dell’Alleanza atlantica che stiamo assistendo in diretta. Sì, anche se non si ha ancora una visione d’insieme, è un momento storico”.

Breizh-info.com: Cosa ci dice l’allucinante alterco del 28 febbraio nello Studio Ovale della Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky?

Alain de Benoist: “Attenersi ai lampi di voce è come attenersi a guardare il dito che ti mostra la luna. Quello che conta è ciò che è stato detto. Di fronte a un Zelensky che proclama il suo rifiuto di fermare una guerra che non può vincere, e chiede «garanzie di sicurezza» che gli americani non sono disposti a concedere, Trump gli ha ricordato che non è in grado di dettare le sue condizioni perché non ha carte o risorse negoziali da far valere. Gli ha anche detto che se non accettasse ciò che gli viene proposto, sarebbe stato costretto a firmare un accordo ancora più sfavorevole al suo paese, altrimenti sarebbe andato verso una capitolazione totale.

Notiamo innanzitutto che non c’è nulla di anormale nel fatto che il destino dell’Ucraina sia risolto tra la Russia e gli Stati Uniti, poiché la Russia e la Nato erano i veri belligeranti. La guerra in Ucraina è stata, fin dall’inizio, una guerra per procura. Si capisce allo stesso tempo che non è solo l’Ucraina che ha perso. Emmanuel Todd l’aveva giustamente annunciato: «Il compito di Trump sarà quello di gestire la sconfitta americana contro i russi». È proprio di questo che si tratta. Il che porta a guardare con un altro occhio questa orribile guerra fratricida che dura ormai da tre anni. Una guerra che personalmente trovo insopportabile perché ho amici ucraini e russi, e provo solo tristezza nel vederli massacrarsi a vicenda.

Tutti gli esperti seri sanno che la causa principale della guerra è stata la volontà degli americani di installare truppe della Nato fino ai confini della Russia. Putin ha reagito come qualsiasi presidente americano che si sentirebbe minacciato di vedere i razzi russi schierati al suo confine con il Messico o il Canada. Quindi la guerra è iniziata molto prima del 2022. E poteva essere evitata. Si sarebbe potuto, per esempio, risolvere i problemi interni dell’Ucraina istituendo un sistema federale in cui la parte russofona avrebbe goduto di una certa autonomia. Ma è successo il contrario. Montesquieu distingueva quelli che iniziano la guerra e quelli che la rendono inevitabile. Non sono necessariamente gli stessi. François Fillon ha recentemente dichiarato: «Ho sempre detto che questa guerra avrebbe potuto essere evitata se i leader occidentali avessero cercato di comprenderne le cause piuttosto che mettersi nel campo del bene».

Traduciamo: se avessero analizzato la situazione in termini politici, non in termini morali.

Nulla obbliga gli europei a sostenere una fazione, sia quella dell’Ucraina che quella della Russia, né a reagire tutti allo stesso modo (in quanto «Occidente collettivo»). Il minimo sarebbe stato che decidessero la loro posizione in base ai loro interessi. Per ragioni puramente ideologiche, hanno preferito vedere in questo conflitto una «guerra giusta» dove il nemico deve essere criminalizzato e considerato colpevole. Prendendo posizione all’inizio, si sono messi nella posizione di non poter più proporre la loro mediazione, rinunciando allo stesso tempo a porsi in «potenza d’equilibrio».



Trump è un grande realista. Dopo tre anni, durante i quali è stato annunciato ogni settimana in televisione che la Russia stava per crollare, egli constata che l’Ucraina ha perso questa guerra, nonostante il materiale militare e le centinaia di miliardi ricevuti, e che gli europei non sono mai stati capaci, in quegli stessi tre anni, di fissare uno scopo alla guerra. Ma la guerra non è mai che un mezzo al servizio di uno scopo. Clausewitz: «Il disegno politico è lo scopo, la guerra il mezzo; un mezzo senza fine non si concepisce». Gli europei non sanno nemmeno più che cosa sia una guerra, cioè un atto di violenza il cui scopo è la pace. In questo caso non hanno mai avuto alcun obiettivo politico, diplomatico o strategico, preferendo spingere Zelensky a correre nella trappola che si era preparato.

Contrariamente a quanto si dice qui e là, Trump non è un isolazionista, né è un «difensore della pace». Al contrario, come molti dei suoi predecessori, ritiene che la difesa degli interessi americani richieda un intervento costante. La grande differenza è che non nasconde questo interventismo dietro sublimi ideali come la difesa della democrazia liberale e dello stato di diritto («democracy and freedom»), e che invece di lanciarsi in avventure bellicose vuole privilegiare il commercio. È un va-t-guerra, ma un va-t-in guerra commerciale. Guardate come parla della Groenlandia, del Canada o del canale di Panama, adottando in modo marziale una postura imperialista fondata sul vecchio mito americano della «frontiera». Per lui, tutto è transazione, tutto può essere comprato o venduto, tutto si negozia, tutto si basa sulle dimostrazioni di forza commerciale, senza stati d’animo. Egli sa molto bene che il «dolce commercio» non esclude né le aggressioni, né i ricatti, né le conquiste. Il suo «pacifismo» è della stessa natura: si basa sulla semplice constatazione che la guerra militare costa molto più di quanto non ripaga, e che gli Stati Uniti sono meglio posti per vincere le guerre commerciali che per vincere sul campo di battaglia. Per servire i suoi interessi di potenza, intende nascondersi dietro il ricatto delle tariffe doganali, pur sostenendo la deregolamentazione e il libero scambio quando gli conviene”.

Breizh-info.com: Secondo i media, Trump ora parla con la stessa voce di Vladimir Putin. Si parla di un nuovo condominio americano-russo, o addirittura di una triplice alleanza Washington-Mosca-Pechino. Vi sembra verosimile?

Alain de Benoist: “È fumo. I due uomini sono dapprima troppo diversi: Putin è un giocatore di scacchi, Donald Trump si limita al golf e al Monopoli. E soprattutto i loro interessi geopolitici sono opposti. Ciò che è vero, invece, è che Trump vuole ricominciare da capo nelle sue relazioni con Mosca, perché apparentemente pensa che una normalizzazione con la Russia di Putin sarà più vantaggiosa per l’America di quanto lo sia per l’Alleanza atlantica.

Ciò può tradursi in una revoca delle sanzioni contro la Russia, in progetti energetici comuni, soprattutto nei territori artici, o addirittura nella messa a punto di un piano che eviterebbe la guerra con l’Iran. Forse spera anche di allentare, non l’alleanza (la parola «alleanza» non esiste in cinese), ma i legami di «amicizia senza limiti» tra Putin e Xi Jingping proclamati nel febbraio 2022. Ma non ricondurrà la Russia all’«egemonismo occidentale». E non credo nemmeno in un «triumvirato illiberale» Usa-Cina-Russia, perché una tale combinazione sarebbe minata dalle contraddizioni.

Trump è ovviamente un grande personaggio con tendenze paranoiche (non è raro in politica). Non si cura delle idee, della morale o del diritto internazionale (non più di Néthanyaou però). Ama i vincitori, i vincitori, preferisce il carisma al legalismo. Ammira solo la forza e pensa che si possa vincere tutto con minacce a sorpresa. Con lui, il rapporto di forze sostituisce il diritto, che ha almeno il merito di chiarire le cose.

Trump e Putin hanno in comune il vedere l’Europa come una vecchia cosa stanca, incapace di risolvere politicamente i problemi internazionali, incapace di imporsi, una vecchia cosa divisa, rovinata, sommersa, dimentica del suo passato e delle sue tradizioni, battendo la sua colpe pur praticando una censura morale permanente, e in modo generale incapace di affrontare le situazioni d’eccezione. In questa prospettiva, il resto del mondo si divide tra partner che non sono mai stati uguali ma vassalli, protetti o dominati, mai alleati. Ciò non significa che gli Stati Uniti siano in posizione di forza rispetto alla Cina, alla multipolarità, alle minacce di dedollarizzazione. Non dimentichiamo che se Trump vuole rendere l’America «great again», è soprattutto perché non lo è più”.

Breizh-info.com: Cosa pensa dell’attività febbrile degli europei, guidati da Emmanuel Macron, per il riarmo dell’Europa?

Alain de Benoist: “Gli europei sono incorreggibili. Non hanno visto arrivare la marea populista, hanno scommesso sull’elezione di Kamala Harris, si sono riposati per decenni sull’«ombrello americano» invece di assumersi le loro responsabilità. Ora si accorgono che, secondo la loro abitudine, gli americani abbandonano gli ucraini come hanno abbandonato i sud-vietnamiti e gli afgani. (È noto il detto: essere nemico degli americani è pericoloso, essere loro amico è fatale). Non hanno neppure visto il tropismo che da anni porta gli Stati Uniti ad allontanarsi dall’Europa. Ora vedono che gli americani, che si riservano per un confronto con la Cina, stanno disimpegnandosi dalla sicurezza europea, il che li lascia completamente nudi. Non capiscono cosa sta succedendo. Di fronte all’ampiezza del baratro che si è aperto tra le due sponde dell’Atlantico, non riescono a crederci. Stanchi come conigli nei fari, piangono lo smantellamento della NATO, un’organizzazione che Macron aveva affermato nel 2019 essere in uno stato di «morte cerebrale».

Ma niente serve da lezione. Avrebbero potuto approfittare di questo cambiamento per riflettere su ciò che la guerra in Ucraina gli è costata. Hanno inghiottito 150 miliardi di euro in pura perdita, perso l’accesso al gas e al petrolio russo, perso anche decine di miliardi di investimenti in Russia, hanno accettato senza parole il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, Ma pensano di essere in grado di dare all’Ucraina delle garanzie di sicurezza e di far sì che si possa continuare il massacro. La loro unica reazione, in altre parole, è di rimettere un pezzo nella macchina.



Dopo averci ripetuto per più di mezzo secolo che «l’Europa è la pace», vogliono continuare la guerra, a rischio di essere considerati belligeranti a pieno titolo. Poiché non imparano mai dai loro errori, sono pronti a rimettere il dito in un nuovo ingranaggio, di cui non si sa fino a che punto ci porterà. Gli stessi ambientalisti predicano il militarismo. Una fuga in avanti in una corsa bellicista totalmente delirante che dimostra che gli europei non hanno ancora capito nulla del nuovo ordine mondiale, del nuovo nomos della Terra, che si sta mettendo in piedi davanti ai loro occhi. Erano saliti su una barca ubriaca, ora vogliono imbarcarsi su una cometa morta.

Quelli stessi che, da trent’anni, hanno distrutto tutte le capacità di produzione industriale e militare delle nazioni europee, si propongono ora, sotto la guida dell’agente d’influenza Ursula von der Leyen (la Iena), di instaurare una «economia di guerra» europea in vista di un «riarmo». Macron, a capo di un paese che è sempre più isolato sulla scena internazionale, politicamente paralizzato e indebitato al punto che il pagamento degli interessi del debito (oltre 50 miliardi di euro all’anno) rappresenta ora la seconda voce delle spese dello Stato, sogno visibilmente di prendere la testa di questo partito della guerra («siamo in guerra, a qualunque costo», aria conosciuta). L’esercito francese, i cui arsenali sono quasi vuoti e il cui budget è stato ridotto fino all’osso, non è in grado di partecipare più di otto giorni a una guerra di alta intensità, ma assicura comunque che si vedrà quello che si vedrà. Ah che la guerra è bella quando non l’hai mai fatta! Lui che nel giugno 2022 raccomandava ai suoi partner di «non umiliare la Russia» ora chiede di fare esattamente il contrario.

È incapace di dire la sua versione al presidente algerino o di affrontare quella delle Comore, ma fa i salti mortali assicurando che affronterà la «minaccia russa» che, secondo lui, incombe sulla Francia e sull’Europa occidentale. Una minaccia che è solo una fantasia grottesca il cui unico scopo è creare paura. Una minaccia brandita come uno spaventapasseri. È il momento di ricordare un ottimo proverbio georgiano: la pecora passa la vita nella paura del lupo, ma alla fine è il pastore che la mangia!

Per gli europei, la guerra non oppone nemici, nel senso tradizionale del termine, ma un «aggressore» e un «aggredito». In un conflitto bisogna sempre dare torto all’«aggressore», perché è lui il colpevole – mentre questo «aggressore» può benissimo aver agito perché era in situazione di autodifesa. Questo cambiamento di vocabolario conferma il grande ritorno della «guerra giusta». Riportare la guerra ad un duetto dell’«aggressore» e della «vittima» (come negli attacchi con coltello o nelle aggressioni sessuali) fa nuotare in piena moralina. Questo ci riporta al tempo della Società delle Nazioni, di cui conosciamo la storia, e ancor più del Patto Briand-Kellogg del 1928, all’epoca in cui l’irenismo consisteva nel pensare che si potesse mettere fuori legge la guerra. Oggi è la belligeranza che dà il tono. Ma è ugualmente impolitica.

Non è certo un male per i vari Stati europei dotarsi di una potente industria della difesa, ma a condizione che sia indipendente, cioè a condizione di dimenticare gli Stati Uniti. Non è questo che salverà Zelensky: se l’Ucraina non può più beneficiare dell’aiuto americano, non sono i magri mezzi di cui dispone l’Unione europea a fargli vincere.

Ci sono inoltre troppe divergenze tra gli Stati membri perché si possano definire tra loro interessi o obiettivi comuni, e quindi politiche operative comuni. Non ci può essere un esercito europeo finché l’Europa non è unita politicamente, il che significa che oggi è una chimera. Per quanto riguarda un «ombrello europeo» che sarebbe nato dalla decisione della Francia di estendere ai suoi vicini il perimetro della sua dissuasione, sarebbe ancora meno credibile di quanto non lo sia mai stato l’«ombrello americano». Come ha sottolineato Jacques Sapir, chi può pensare che la Francia accetterebbe di «rischiare di vetrificare Parigi per salvare Bucarest, Praga o Varsavia»? Insomma, nell’immediato, si va a moltiplicare le chiacchiere su mezzi militari e finanziari che non abbiamo e continuare a soffiare vento”.

Breizh-info.com: J.D. Vance, figura in ascesa del trumpismo, sembra incarnare una nuova destra americana antiliberale e conservatrice, ma allo stesso tempo totalmente disinibita di fronte alla sinistra. Vede in lui un riorientamento duraturo del conservatorismo americano?



“Il trumpismo è una miscela improbabile di plutopopulismo, cesarismo tecnologico, anarco-capitalismo, sovranitarismo antistatale e ideologia libertaria. Donald Trump forma con Elon Musk un diumvirato cesariano che evoca irresistibilmente la fine della Repubblica romana. J.D. Vance ha dei lati molto simpatici, ma è difficile sapere cosa rappresenti esattamente in questa costellazione, dove si ritrovano anche tanti miti americani: il «destino manifesto» e la nuova Terra promessa, l’analisi della società a partire dall’individuo, l’autosufficienza del mercato, il primato dell’economia e del commercio, la devozione alla tecnica e l’ottimismo messianico. Non dimentichiamo, soprattutto, che non è la grandezza dell’Europa che Donald vuole restaurare, ma quella dell’America, che lui sa minacciata”.



Breizh-info.com: Come percepisci la profonda (irreparabile) divisione tra l’America conservatrice anti-woke e l’America progressista o di sinistra? Non è questa la stessa via che prendono le nazioni e i popoli europei?

“Non è impossibile che gli Stati Uniti siano sull’orlo di una guerra civile, o di una nuova guerra di secessione. Ma non credo che questo scenario sia valido per gli europei. Ciò che minaccia di più l’Europa non è la guerra civile. Peggio ancora: è il caos”.



Breizh-info.com: L’Unione europea (o meglio i suoi leader) sembra rinchiudersi in lotte ideologiche mentre il resto del mondo torna a essere pragmatico e brutale. Dobbiamo vedere questo come un segno di decadenza o come un tentativo disperato di mantenere il dominio morale sui popoli?

“Né l’uno né l’altro – tanto più che il dominio morale non è incompatibile con la decadenza! L’Unione europea non si rinchiude nemmeno in «lotte ideologiche», ma si rinchiude in un’ideologia ben particolare i cui tre pilastri essenziali sono la società degli individui, il capitalismo liberale e i diritti dell’uomo. La democrazia liberale, lo stato di diritto e il regno dei soli valori di mercato ne sono le conseguenze”.

Breizh-info.com: Il ruolo dell’Europa nel nuovo ordine mondiale che si sta delineando sotto i nostri occhi. Quali strategie dovrebbe adottare per mantenere la sua influenza?

“Non ha senso parlare di strategie quando gli uomini non sono lì per progettarle o metterle in pratica. Gli europei sono oggi gli uomini malati del pianeta. Non hanno la minima idea di quale potrebbe essere il destino dell’Europa, perché la parola «destino» non ha senso per loro. Guidata da ectoplasmi o sonnambuli, che non hanno mai avuto l’opportunità di combattere ma sono ora pronti a impegnare i loro popoli in una guerra nucleare, l’Europa è in uno stato di esaurimento civilizzatore, secondo le previsioni di Spengler. Vengono in mente queste terribili parole di Cioran: «È invano che l’Occidente cerca una forma di agonia degna del suo passato»”.

Breizh-info.com: Lei ha spesso messo in guardia contro l’uniformazione del mondo. Lei vede in questo cambiamento globale una possibilità per i popoli d’Europa di ritrovare una sovranità culturale e civile?

“La lotta finale è ora iniziata: o un pianeta governato da una sola potenza egemonica (o una sola ideologia universalista), oppure un mondo articolato tra diversi poli di potenza e di civiltà, dei «grandi spazi» corrispondenti alle grandi regioni del mondo, guidati per ciascuno di essi dal paese che è più in grado di esercitare la sua influenza nell’area civilizzata a cui appartiene. Ma nulla sarà possibile finché ci si ostinerà a credere che il mondo è prima popolato da individui, mentre è prima diviso tra popoli, lingue, nazioni, aree civilizzatrici diverse, con le proprie ambizioni e i propri principi. Il nuovo Nomos della Terra esige che queste grandi aree civilizzatrici tengano conto in via prioritaria della loro identità, cioè della loro storia, e si astengano dall’intervenire nelle altre aree per applicarvi dei valori pseudo-universali che in realtà sono loro propri. Gli «Stati civilizzati» o il caos!”.

Breizh-info.com: L’accelerazione formidabile della storia che stiamo assistendo oggi è per voi una fonte di preoccupazione… O invece ottimismo?

“Non sono né ottimista né preoccupato. Sto solo cercando di capire cosa succederà”.

Commenti raccolti da YV

Alain de Benoist intervistato da YC per Breizh-Info Alain de Benoist intervistato da YC per Breizh-Info su Barbadillo.it