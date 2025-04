Charles III è stato brevemente ricoverato in ospedale per gli effetti secondari del trattamento anti-cancro. A quasi 14 mesi dalla notizia della malattia, l’opinione pubblica ricorda di colpo la lotta del sovrano contro un male feroce. Su ogni fronte la dedizione di Charles III, infatti, fa quasi dimenticare lo stato di salute. Annunciando il 5 febbraio 2024 la “forma di cancro”, i medici gli consigliano di “rinviare uscite pubbliche”, ma lui non solo non interrompe gli affari di Stato: dal 30 aprile 2024 riprende gli impegni pubblici.

20 ore di volo, 13 fusi orari

Nello scorso ottobre conferma il viaggio in Australia e nelle isole Samoa, dove si svolge il vertice dei Paesi del Commonwealth. Per tale spostamento strategico chiede perfino ai medici di sospendere il trattamento per reggere lo choc del volo: quasi 20 ore e 13 fusi orari diversi.

Mezzo avocado per pranzo

L’eccezionale determinazione non stupisce la regina Camilla, che prova a far ragionare il marito. Consapevole dell’iperattività dell’augusto consorte, confida nel giugno scorso, al Queen’s Reading Room Festival, che il re “non rallenta” e “non fa ciò che gli si dice”. Sebbene la regina sia riuscita, dopo questa dichiarazione, a convincere Charles III a rinunciare all’abituale digiuno all’ora di pranzo, per il sovraccarico di impegni, e a gustare un modesto mezzo avocado, l’intensità del ritmo cui si sottopone un uomo ora fragile di 76 anni suscita ammirazione, ma anche inquietudine.

Anniversario di nozze in Italia

Fedele a se stesso – due giorni dopo l’ingresso in ospedale lo scorso 27 marzo – il re invia, con un messaggio sui social ufficiali, sentite condoglianze al “popolo del Myanmar” per il terribile sisma che ha devastato il Paese, facendo oltre 1700 morti. E mai è rimesso in questione il viaggio ufficiale in Italia dal 7 all’11 aprile. E’ dunque nel Paese della dolce vita che il l9 aprile la coppia festeggerà i 20 anni di matrimonio. Dopo le prove di questi mesi, speriamo che l’avvenire riservi loro un po’ più di dolcezza di vivere.

