La dirigente scolastica Maria Prodi, suI Quotidiano di Trento del 27 marzo u.s., è intervenuta nel dibattito sul Manifesto di Ventotene – “Ventotene, una lettura sbagliata” – facendo notare alla premier che il brano sulla proprietà privata, da lei citato, non solo non ha nulla di scandaloso, ma è in linea con la Costituzione italiana.

Critica legittima, beninteso, ma che contiene due passaggi che mostrano quanto poco il rispetto degli altri faccia parte della nostra cultura politica.

Innanzitutto, la nipote di Romano Prodi non si risparmia il dileggio: “Cara Presidente Meloni, chi le ha consegnato le due righe del Manifesto di Ventotene da citare in aula”. Avrebbe detto lo stesso a Elly Schlein, se la segretaria del Pd avesse citato un brano, ad esempio, di Norberto Bobbio?

Al sarcasmo gratuito ha fatto seguito un richiamo alla Costituzione italiana, riguardata come il Tabernacolo della Legge. In realtà, il diritto di proprietà, nella nostra Carta, sta in un articolo (42), preceduto da altri 41, giacché non rientra tra i diritti dell’uomo che globalmente la Costituzione definisce, nell’art. 2, “inviolabili” (A. M. Sandulli): per questo molti liberali – a cominciare dal compianto Piero Ostellino – non la ritengono “la Costituzione più bella del mondo”.

Alla proprietà privata come diritto, che sta sullo stesso piano della libertà e della vita, secondo la concezione liberale classica, i Costituenti contrapposero un’idea di proprietà privata come diritto giustificato dalla sua ‘”funzione sociale”. Si tratta di due filosofie politiche fondate entrambe su valori antichi.

La Prodi è libera di aderire all’una o all’altra, non di scaricare sul liberalismo tutte le ineguaglianze e le crudeltà del mondo contemporaneo. Giorgia Meloni, da un lato, viene presentata come l’erede (non confessa) del fascismo, dall’altro, come una cinica liberista, indifferente dinanzi a “una proprietà privata per pochissimi, che schiaccia la maggioranza di nullatenenti o deforma e intacca l’interesse pubblico”.





Si spera che, come insegnante, Maria Prodi abbia una visione più distaccata e super partes delle ideologie in conflitto. La cattedra, ammoniva Max Weber, non è un pulpito e la lavagna, alle sue spalle, non sta lì per scrivervi i nomi dei buoni e dei cattivi.

