L’iniziativa di apporre una targa, sull’albero in Mozambico accanto a dove riposa il reporter di guerra e patriota Almerigo Grilz, è stata presentata dai colleghi Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e del governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Lo spirito ribelle di Almerigo è una delle bussole ideali della comunità di Barbadillo, per il suo coraggio civile e per la sua passione per la libertà.***

