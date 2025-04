A pranzo da Mario. Solito pasto a ostacoli: ormai a tavola non si aggiunge un posto, ma una cornetta. Quella che un tempo era la sacra pausa, nel tintinnio di posate, ora è area di pastura dei call center. Tutti chiamano: e non c’è registro delle opposizioni che tenga. Arrotolare spaghetti è come se ricaricasse il telefono. Che torna puntuale a suonare.