“Il consiglio comunale di Pesaro a trazione PD ha bocciato, nuovamente, la proposta di intitolare una strada a Norma Cossetto. Una bocciatura che non fa certo onore ad una città che ha vantato il titolo di Capitale della Cultura e che per una presa di posizione ideologizzata del Partito Democratico che la amministra, continui a negare il riconoscimento ad una giovane vittima delle Foibe. Norma Cossetto è stata anche insignita della medaglia d’oro al merito civile dal Presidente della Repubblica Ciampi, e non onorarla significa anche ignorare tutti quei pesaresi che insieme a Padre Damiani avevano aiutato gli esuli durante la fuga. È senza dubbio una brutta pagina per la seconda città delle Marche. È questa la cultura di cui Pesaro si fa promotrice?”.