Giovedì 27, al Cadore 33 di Milano (via Cadore 33), Michela Martignoni, Francesco Bevivino, Riccardo Cavallero ed Enzo Papetti presentano New belle époque (Re Nudo Edizioni, 824 pp., 24 euro), crossnovel di Papetti. Giovedì 27, al Cadore 33 di Milano (via Cadore 33), Michela Martignoni, Francesco Bevivino, Riccardo Cavallero ed Enzo Papetti presentano(Re Nudo Edizioni, 824 pp., 24 euro), crossnovel di Papetti.

“Ogni capitolo – die Papetti – si apre con la prima pagina di un giornale che riporta una notizia rilevante degli ultimi venti/trent’anni. Segue una proposta musicale, rivisitazione di un brano musicale d’inizio del secolo scorso, per accompagnare la lettura a mo’ di colonna sonora del testo”.

La trama intreccia le storie di diversi personaggi: un assicuratore truffaldino, due avvocati, un illustratore, quattro concorrenti in gara per il premio alla persona più fortunata dell’anno, un politico ambizioso, un commissario che indaga e un videomaker che prende a pretesto la storia d’amore di una ragazzina per farne la metafora sulla morte del cinema.

Lavinia Castelli Lavinia Castelli su Barbadillo.it