L’Accademia della Crusca

Il ministro dell’Istruzione, Valditara, dopo il parere dell’Accademia della Crusca, ha diffuso una circolare per arginare questa assurdità, dimostrando ancora una volta come le soluzioni estremiste e ideologiche finiscano per trasformarsi in un boomerang. O per questo nascano.

“Binarismo di genere”

Scrivere “tutt*”, “car*”, “benvenut@” o “ragazz3” dovrebbe, nelle intenzioni dei suoi promotori, superare il “binarismo di genere”. Ma, invece di includere, confonde. L’italiano è già una lingua articolata e piena di eccezioni; aggiungere simboli casuali la rende meno accessibile, più caotica. Se leggere un comunicato esige un corso di crittografia, siamo al delirio.

Scempio delle parole

L’italiano è una lingua musicale e armoniosa, ma infilare simboli matematici nel mezzo delle parole è come porre uno sfregio. La lettura diventa innaturale, faticosa, e finisce per creare una lingua elitaria. Come ogni moda imposta dall’alto, con piglio ideologico, anche questa soluzione estrema è insensata. La frammentazione regna sovrana: c’è chi usa l’asterisco, chi lo schwa (ə) e chi addirittura i numeri.

Pretesto dell’inclusione

Le lingue evolvono, ma non per decreto o imposizione ideologica. Forzare l’uso di simboli strani non è progresso, ma artificiosità. La lingua italiana si è sempre evoluta in modo naturale, seguendo le esigenze della società. Pretendere di modificarla con Diktat pseudo-inclusivi alimenta resistenze e polemiche.

Il linguaggio con gli asterischi non è solo una forzatura, ma un attacco al libero pensiero: chi impone una lingua impone un’ideologia. La lingua è un patrimonio prezioso, non un giocattolo per sperimentazioni azzardate. Lasciamo gli asterischi dove devono stare: nelle note a piè di pagina, non nella quotidianità.