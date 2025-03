The Alto Knights (i cavalieri contralto) era un bar di Little Italy, a New York City, negli anni ’50. Ora è anche il film di Barry Levinson, che doveva essere girato mezzo secolo fa, mentre è stato girato solo l’anno scorso.

Siamo in un parco giurassico urbano di personaggi reali in lotta: Vito Genovese, nato a Napoli, cresciuto negli Stati Uniti, criminale, rientrato in Italia, pusher di Galeazzo Ciano, finanziatore della Casa del Fascio di Nola, tornato negli Usa dopo essere stato proconsole in Sicilia 1943-1945; Frank Costello, alias Francesco Castiglia, cosentino, amico e rivale di Genovese.

Il crogiolo americano

Robert DeNiro interpreta entrambi. Il “buono” è Costello: cattolico, ha sposato un’ebrea, adeguandosi al crogiolo americano, e fin dagli anni ’20 del ‘900 ha fatto politica col Partito Democratico negli Stati Uniti. Genovese è il cattivo: ha sposato un’italo-americana ed e’ un puttaniere.

Nicholas Pileggi for ever

Chi ha visto Quei bravi ragazzi e Casinò di Martin Scorsese, noterà che erano scritti da Nicholas Pileggi, come The Alto Knights; e che il protagonista di quesro film è sempre DeNiro, come già de Il Padrino – Parte II di Francis Ford Coppola e di C’era una volta in America di Sergio Leone.