Su Jack Vettriano è in corso una mostra a Bologna a Palazzo Pallavicini

Perché quando osserviamo le tele di Jack Vettriano riusciamo a provare nostalgia per un mondo non vissuto? Domanda che si ripropone alla scomparsa di un uomo profondamente riservato, tanto che i suoi dipinti parevano realizzati nel primo Novecento; invece, erano dipinti da uno dei maggiori e più seguiti artisti figurativi contemporanei (in mostra per la prima volta in Italia, nelle sale di Palazzo Pallavicini a Bologna), combinando dramma, composizione, reminiscenza e malinconia.

Occorre focalizzare la propria attenzione sull’uso della luce: riuscita nel suo giocare con quell’oscurità di cui sono impregnati tutti i suoi lavori, volti in penombra, ormai giunti a un bivio in cui è d’obbligo prendere una decisione. I corpi sono colti proprio nell’attimo in cui sta per avere inizio un’azione di cui non conosceremo mai le conseguenze: sguardi rivolti nell’indefinito di un destino.