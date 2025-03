L’invito di Donald Trump al Canada di entrare nell’Unione è lungi dall’essere una novità. Nel 1775 due spedizioni militari americane arrivarono l’una a Montreal e l’altra a Québec, prima d’essere, quando riunite, sconfitte e respinte dagli inglesi nel dicembre di quell’anno.

Nelle trattative portate avanti a Gand (Gent) a partire dal 7 agosto 1814, per arrivare alla conclusione del conflitto anglo-americano noto come Guerra del 1812, uno dei più autorevoli componenti la delegazione americana, Henry Clay, mise sul tavolo anche la richiesta che la Gran Bretagna rinunciasse alla colonia, il cui futuro sarebbe stato quello di aderire agli States. Richiesta decisamente respinta, ma tant’è…

Come si vede, Trump non dimentica, per quanto possano essere mutati i tempi e radicalmente le alleanze. All’epoca erano in atto i due conflitti che hanno visto contrapporsi Stati Uniti e Gran Bretagna come in seguito – salvo la crisi venezuelana di inizio ‘900, risolta diplomaticamente – mai più accaduto.

*Presidente onorario dea Fondazione Italia Usa

Mauro della Porta Raffo* Mauro della Porta Raffo* su Barbadillo.it