Perché le rocciose Isole Diomede, avvistate da Vitus Bering (nello Stretto che porta il suo nome collocate) il 16 agosto 1728, furono così battezzate e quali le altre, loro davvero specifiche, importanti, particolarità?

Per rispondere alla domanda, in quanto il 16 agosto per la Chiesa Ortodossa Russa si festeggia appunto San Diomede ed essendo Bering, benché danese di nascita, ufficiale della Marina dell’Impero Russo…

Distando tra loro le due isole esattamente tre chilometri e ottocento metri, è questa la minima distanza tra le due potenze ed inoltre il punto nel quale Asia e America sono più vicine.

Distando tra loro le due isole esattamente tre chilometri e ottocento metri, è questa la minima distanza tra le due potenze ed inoltre il punto nel quale Asia e America sono più vicine.

Di più, essendo le due tagliate dalla Linea Internazionale della Separazione di data (1), tra l'una e l'altra la differenza oraria è di ventuno ore!

(1) Linea la cui determinazione fu decisa nella Conferenza Internazionale dei Meridiani tenuta a Washington nel 1884, Presidente degli Usa, quasi al termine del suo unico, ereditato (era in origine il Vice di James Garfield, assassinato nel 1881) mandato, Chester Arthur.

Poi, mentre la Grande Diomede (cosiddetta con riferimento alla consorella) appartiene alla Russia, la Piccola Diomede fa parte dell'Alaska ed è quindi territorio degli Stati Uniti d'America.

