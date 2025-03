Padova, negli anni ‘70, è una cittadina di provincia inserita in dinamiche nazionali di un certo rilievo. Nelle scuole, nelle fabbriche, nelle Università e nelle piazze, si vive un clima politico molto pesante, che non lascia spazio alla fantasia: aggressioni, scontri, agguati, sparatorie ed esplosioni sono all’ordine del giorno. In questo contesto incendiario, un gruppo di giovani militanti della destra radicale – scaricati dal loro stesso partito, perché troppo “esagitati” – si ritrovano soli contro tutti, costretti ad affrontare una marea di antagonisti a cavallo tra l’extra-parlamentarismo e la lotta armata. In queste pagine – dirette e senza fronzoli – è raccontata la loro storia: una parabola di lotta e coraggio, di sogni infranti e di repressione, di audacia e di sana follia, di lacrime e di sangue. Nel caos di un’epoca dura – dove la politica attiva poteva costare la vita – il loro scopo era sopravvivere, presidiando con onore una piazza. La loro piazza. Questo non è un romanzo dalle trame pungenti, ma la testimonianza – vera, cruda e diretta – di un protagonista che ha solcato la prima linea.

L’autore

Massimo Bertocco – detto Sfreggio – è nato a Padova il 15 ottobre del 1957 da una famiglia del ceto operaio. Educato ai valori della Tradizione, si schiera a “destra” negli anni più duri, portando avanti un difficile percorso di militanza politica. Questo libro, diretto e vero, vuole rendere giustizia a chi – con lui – ha “tenuto la piazza” ad ogni costo.

I ragazzi col verdone, di Massimo Bertocco, per Passaggio al bosco, euro 15, acquistabile qui

