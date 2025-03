Europa, capolavoro di Lars von Trier uscito nel 1991, ha impressionato molti. E von Trier ha poi chiamato la sua casa di produzione Zentropa (cioè Europa centrale), proprio come la compagnia ferroviaria germanica che aveva sottratto il mercato all’Orient-Express, multinazionale con sede a Bruxelles, di cui era vice-presidente: Giuseppe Volpi (,”il signor Bianchi” impersonato da Martin Balsam nel film Assassinio sull’Orient – Express di Sidney Lumet).

Tra Zagabria e Torino

Ora Gianluca Minucci (Trieste, 1987) ambienta il suo Europa centrale, girato a Budapest, su un treno in corsa tra Zagabria e Torino, che può essere solo l’Orient – Express. E’ una primavera drammatica come l’attuale: nell’aprile 1940 mancano poche settimane al crollo militare franco-belga, che obbligherà, a inizio giugno, l’Italia a entrare in guerra contro Francia e Gran Bretagna. Ciò per ostacolare il monopolio della Germania – quasi alleata dell’Urss – sull’Europa occidentale, più che per fiancheggiarla.