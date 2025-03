La stagione 2025 della Formula 1 è cominciata, anche se non ufficialmente, con le prove collettive del Bahrain: tre giorni, per un totale di sei sessioni, presso il Bahrain International Circuit di Sakhir.

Al netto delle temperature ‘fresche’ e della diversità rispetto alla pista di Melbourne – dove si terrà il primo Gran Premio dell’anno – sono state prove utili sia per le squadre, che per la Pirelli.

Il fornitore italiano di pneumatici ha dato alle compagini trentacinque treni di gomme, di cui trenta da usare: con le C1, C2, C3, C4, C5, ha debuttato la C6 (super morbide per cittadini e piste poco abrasive).

Giorno 1

Nella mattinata del primo giorno, il più rapido è stato l’italiano Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes: il debuttante ha fermato il cronometro sull’1’31”428, completando 78 tornate.

Alle sue spalle Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton ha issato al quinto posto la Ferrari SF-25.

Nel pomeriggio, il primato è andato all’alfiere della McLaren Lando Norris, in 1’30”430, alla fine il miglior riferimento del Giorno 1.

Quarto, Charles Leclerc, in 1’30”878.

Giorno 2

Il secondo giorno delle prove si è segnalato soprattutto per due motivi: un poco di pioggia, caduta nella mattina e il ’primo’ lampo rosso di Hamilton, il migliore nella sessione mattutina del Giorno 2.

Il veterano britannico è sceso sotto il minuto e 30”, con 1’29”379 (45 giri per lui), con George Russell secondo, in 1’29”778.

Meglio ancora ha fatto Carlos Sainz nel pomeriggio, alla guida della Williams FW47, in 1’29”348: il tempo dello spagnolo – oltre ad essere il più rapido della giornata – non sarebbe stato più ritoccato.

Giorno 3

Tanto che nella mattinata del Giorno 3, il più veloce è stato Leclerc, in 1’30”811, davanti ad Antonelli, in 1’30”888 e a Norris, in 1’30”943.

Di Russell, il primato nell’ultima sessione delle prove invernali e del terzo giorno, in 1’29”545.

Dietro di lui, secondo Verstappen e terzo l’altro alfiere della Williams Alexander Albon.

Il valore della competizione

Nella classifica combinata dei tempi – sui tre giorni – alla fine il più veloce è stato Carlos Sainz, davanti a Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Max Verstappen, Alexander Albon e Andrea Kimi Antonelli.

Ottavo Oscar Piastri e tredicesimo Norris.

In generale – non essendo noti i carichi di carburante o le varie mappature dei propulsori – è davvero difficile fare previsioni.

Si aggiunga che sia la pista, sia le temperature del Bahrain, in paragone a quelle dell’Australia, sono troppo differenti.

Ai nastri di partenza comunque, riguardo ai lavori delle squadre sul passo di gara, la McLaren dovrebbe presentarsi a Melbourne, ai nastri di partenza della stagione, orientativamente con un vantaggio.

Poi, dovrebbero esserci la Mercedes e la Ferrari.

Leggermente più indietro, la Red Bull di Verstappen e del suo nuovo compagno Liam Lawson: le esternazioni dell’olandese e del Direttore Tecnico Pierre Waché sembrerebbero in tal senso in un segnale.

Non resta allora che attendere l’inizio ufficiale del 2025, con il Gran Premio d’Australia.

