Un aspirante scrittore si invaghisce di un’ausiliaria americana, che vede una volta sola: nella bottega del barbiere nella Bologna 1945. Il ragazzo è senza nome, come anonima è la sua improbabile rincorsa verso quell’eterea fanciulla, alle spalle della quale c’è una storia tanto contorta, quanto farraginosa, che incrocia un’anziana americana, una figlia misteriosamente morta, un uomo che perde il fratello, tacciato per matto e ucciso dopo “regolare” sentenza.

Bianco e nero

Insomm,. un mondo frastagliato che esce dal romanzo di Pupi Avati L’orto americano, tradotto in un film certo non eccellente, ma dal suggestivo impatto iconico, grazie a un bianco e nero che rende la fotografia un’opera d’arte.

Gli scorci di Roma, Ferrara, Ravenna e Forlì, in Italia, e Davenport nell’Iowa diventano quasi da album, se non fosse che la trama, eccessivamente articolata, si avviluppa in più punti, fino a incagliarsi a tratti e faticare a uscirne.

Passano gli anni, insomma, ma gli innamoramenti non si affievoliscono e per Avati il gusto del gotico resta un tratto irresistibile, che ha il sapore di una gioventù perduta, ma sempre rimasta nel profilo della nostalgia.

Horror? Ma no…

L’orto americano è un film fatto in famiglia, come le buone cose di una volta, cui ha preso parte il figlio Tommaso, cui si deve la sceneggiatura col regista, mentre zio Antonio, come da tradizione ormai consolidata, è il produttore per la DueA. Qualcuno ha frettolosamente etichettato il film come horror thriller. Si sappia che con il primo non c’entra nulla e con il secondo poco di più.

Riflesso di un’epoca che ama le categorie, ma vuole includerne varie per accontentare tutti i gusti, L’orto americano va visto come un sogno lontano, anche se talvolta ha contorni di inquietudine e incubo.

L’orto americano di Pupi Avati, con Filippo Scotti, Rita Tushingham, Robert Madison, 107