L’attuale dibattito di approfondimento politico purtroppo ormai tende a una polarizzazione fra opinioni contrastanti mosso dall’emotività piuttosto che da posizioni ragionate che spesso, se non sempre, vengono affogate dagli inevitabili scontri che animano le contrapposizioni. Una delle tendenze più frequenti di questo atteggiamento che probabilmente aiuta ad innalzare i cosiddetti share ma ad abbassare inevitabilmente la comprensione dei fenomeni delle nostre società, è quella di dipingere irrimediabilmente i vari leader o come dei geni assoluti oppure come degli idioti totali a seconda delle simpatie di chi interviene. Ovviamente queste raffigurazioni sono ben lontane dalla realtà e nonostante la personalità più prorompente e istrionica di qualche leader si presti effettivamente ad alcune di queste immagini, due cose sono certe: nessun leader può prendere decisioni da solo, nessun leader è uno sciocco.

Alla sua rielezione, Trump ha esordito con dichiarazioni fragorose e sorprendenti quanto farsesche tanto da sembrare balorde per la loro portata e difficili da poter essere considerate seriamente. Pochi, infatti, si sono soffermati a cercare il significato reale dell’interesse di Trump verso Panama, Groenlandia e Canada, così pochi hanno interpretato le determinazioni trumpiane verso l’Ucraina ma adesso, in tempi anche relativamente veloci, comincia tutto a schiarirsi.

Il dossier Panama

Prima fra tutti è la questione Panama che pare chiudersi con un successo per il presidente americano. Nessuna invasione militare ovviamente, ma il gruppo CK Hutchison Holdings di Hong Kong, che possiede la Panama Ports Company, ha raggiunto un accordo preliminare per la cessione alla società di investimenti statunitense BlackRock del 90% della sua divisione che gestisce i porti di Balboa e Cristobal, a Panama. L’operazione è data dal valore di circa 22 miliardi di dollari, a comprare è un consorzio guidato dalla BlackRock insieme alla Global Infrastructure Partners (Gip) e dalla Terminal Investment Ltd (Til), gruppo che fa capo alla Msc. Un’operazione, quindi, dove c’è anche una bandierina italiana.

Mossa anti-Pechino

Trump così si riprende Panama per sottrarla ai cinesi senza colpo ferire ma con una rapidità che è molto indicativa sulle dinamiche della sua nuova amministrazione. A differenza del primo mandato, segnato da una forte divergenza fra Trump e i cosiddetti apparati americani tale da paralizzare l’azione presidenziale, adesso le distanze sembrano essersi di molto accorciate, probabilmente perché tutti condividono la convinzione che la Cina rappresenti il vero nemico strategico per gli Usa, e su questo obiettivo devono oggi concentrarsi. Sotto questa chiave di lettura, tante dinamiche cominciano a trovare comprensione, anche nonostante dichiarazioni troppo roboanti.

Giorgio Arconte Giorgio Arconte su Barbadillo.it