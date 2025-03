Quello che sta succedendo ha dell‘incredibile. Trump prova immediatamente e in modo diretto ad aprire una trattativa con Putin, per porre fine al conflitto in Ucraina, e gli europei (Regno Unito incluso) mettono l’elmetto e parlano non solo di riarmo, ma di continuare la guerra in Ucraina, valutando persino l’ invio di soldati. Riarmare l’Ucraina per riarmare l’Europa, contro il nemico russo.

Nato muore, Nato rinasce

È la fine di un mondo che si è retto sulla Nato come espressione dell’ Alleanza Atlantica. Forse nascerà una Nato europeizzata, chissà. Ma sono processi lunghi ed è impossibile pensare che l’Ucraina possa oggi continuare la guerra senza il sostegno americano. Ma gli europei ci vogliono provare lo stesso. O forse è solo un mezzo per spostare l’attenzione solo sul riarmo europeo. Altro che green, non metteranno certo fiori nei loro cannoni.

Gli europei non si rendono conto del fatto che in questo modo cadono in una trappola: mentre Trump ricuce con la Russia, e in questo modo la separa dalla Cina, al contempo spinge di fatto gli europei al conflitto con i russi, dividendoli in modo definitivo dai russi.

Vogliamo cannoni, non burro

Trump è davvero impareggiabile. Praticamente, lasciando libera l’Europa di fare da sé, rassicura i mercanti di cannoni: non li venderete più al Pentagono, ma agli europei, pronti a indebitarsi e convertire e le loro industrie di pace in industrie di guerra. Una nuova economia di guerra in Europa,con un grande indebitamento da parte della Germania, mentre Trump potrà pensare a ridurre il gigantesco debito americano e ridurre le spese militari. Tutto si tiene.

Divide et impera.

Paolo Becchi Paolo Becchi su Barbadillo.it