Il progetto del Centro studi sociali Don Giovanni Bosco – un villaggio rurale – riprende un aspetto di quella visione dell’identità uzzanese, costituita anche da abitudini di vita quotidiana, differenti da paese a paese.

Differenze come ricchezza

L’assunto centrale è che tutte le specificità o differenze locali sono una ricchezza. Sebbene paiano differenze superficiali ( di materiali, di produzioni artigianali, artistiche, agricole o alimentari) esse incidono in modo rilevante, anche sulla alimentazione animale (in Italia sono 8.241 le specie e sottospecie autoctone, di cui 1.702 endemiche – cioè esclusive del territorio italiano -, mentre 28 sono probabilmente estinte; a queste si aggiungono 1.782 specie non italiane).

Secondo Giannozzo Pucci…

Ciò che il Centro studi sociali San Giovanni Bosco tenta di fare trae esempio ed impulso da altre realtà. Per esempio, dal convegno del 28 febbraio scorso a Firenze sull’agricoltura artigiana. L’ha organizzato, in collaborazione con Tuscany Environment Foundation, il Centro Studi per la Nuova Agricoltura Artigiana (per la conversione ecologica e la ri-popolazione delle campagne) di Giannozzo Pucci.

Senza pretese teoriche e con qualche attitudine pratica, il Centro aggrega competenze tecniche e aziendali, ma soprattutto persone per progettare un villaggio rurale, che abbini gli elementi principali di un’economia sostenibile.

Uno spazio economico

Per creare uno “spazio economico” che consenta di vivere le campagne italiane abbandonate; e, vivendo, per creare uno spazio “sociale e politico” (cito da Giannozzo Pucci), pensiamo di unire questi elementi produttivi:

1) allevare capre, per pulire i fondi agricoli abbandonati e invasi da rovi e altre piante pericolose per il sottobosco e il bosco, in quanto facilitano gli incendi;

2) utilizzare i terreni recuperati a basso costo, avvicinandosi – in certi punti del loro transito – alle romane e medievali vie Francigena e del Sale, con attività non solo di allevamento e di pulizia dei terreni, ma anche agricole e agrituristiche;

3) valorizzare il territorio con insediamenti produttivi, che consentano di vivere l’entroterra genovese (colline e montagne), avendo una base sociale ed economica sufficientemente sostenibile, che superi gli entusiasmi temporanei, facili a sorgere quanto a fallire;