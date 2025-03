Roberta Procida ha nel Gattopardo di Tom Shankland (Netflix, 6 episodi) uno dei ruoli che, rispetto al Gattopardo viscontiano, sono cresciuti di importanza. Ed è l’unica palermitana del vasto cast. Prima di questa serie tv, Roberta Procida ha girato Squadra antimafia – Palermo oggi e Moschettieri del re.

Signora Procida, come è arrivata al ruolo?

“Il mio agente mi ha proposto un selftape in inglese e uno in italiano per il ruolo di Mariannina, amante del Principe, ne Il Gattopardo. Me ne è stato poi chiesto un altro, per un altro ruolo”.

E così è stata chiamata per Mariannina…

“…Un mese dopo. Sono andata sul set di Frascati, dove si girava la scena del ballo. io dovevo provare tre scene”.

Ciò nel…

“… Maggio 2023. Ho avuto una ‘spalla’ eccezionale in Enrico Roccaforte””.

Nella serie, Roccaforte…

“… Ha un bellissimo ruolo, ma ha anche fatto l’acting coach per tutte le riprese e tutti gli attori, che non sono siciliani”.

E il regista Tom Shankland?

“Mi dirigeva: ho trovato due persone molto generose d’animo. Il giorno dopo il ruolo era mio!

Mariannina ha sul Principe, uomo autorevole, il potere della seduzione. Come si è preparata per esercitarla?

“Per Don Fabrizio, Mariannina è un tonico, si sfoga con lei. Sa che Marianna non lo giudica, ma soprattutto che l’ascolta. E lei lo ama, direi. Mi sono preparata a interpretare una donna passionale come me, che – se s’innamora – può fare di tutto”.

Rispetto al Gattopardo di Visconti, nel Gattopardo di Shankland il personaggio di Mariannina come è definito?