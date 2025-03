“Signor colonnello, i Tedeschi si sono alleati con gli Americani!” Questa frase di Alberto Sordi nei panni del sottotenente Alberto Innocenzi, protagonista del film di Luigi Comencini “Tutti a casa”, esprime lo sconcerto di chi viene tumultuosamente sopravanzato dagli eventi. Mutatis mutandis, potrebbe essere riferita non più al “post 8 settembre 1943”, come nella finzione cinematografica, bensì all’attuale conflitto in Ucraina, specie dopo l’esplosivo incontro Trump-Zelensky nella Sala Ovale. E allora gli Americani si starebbero alleando con i Russi?

In effetti, stiamo assistendo a sorprendenti rivolgimenti, fra dichiarazioni e smentite che si succedono incessantemente e cambi di posizione di Stati e Governi e a rovesciamenti se non di alleanze, quantomeno di amicizie e di sensibilità; e tutto questo, da quando Donald Trump ha fatto irruzione sulla scena politica mondiale. Da allora, la vocazione pacifista sembra essersi trasferita sotto le bandiere del capitalismo imperialista statunitense, mentre quella bellicista è approdata sull’altra sponda dell’Atlantico – fra l’altro riconciliando il Regno Unito, a guida laburista, con l’Unione Europea – dove fino a ieri il vessillo stellato su fondo azzurro sventolava idealmente accanto a quello con i colori dell’arcobaleno.

A parole, tutti vogliono la pace per quel tormentato – e invaso – paese, ma sono ben diverse le idee per arrivarci. Nel quadro di un’inopinata convergenza (anche d’interessi), Stati Uniti e Russia mirano prima a una tregua, con annessi accordi di natura economica (leggi terre rare e progetti di ricostruzione della devastata Ucraina), poi a una pace che preveda in primo luogo il riconoscimento formale delle conquiste territoriali conseguite dalle armate russe. E già qui, se si pensa alla lunga guerra fredda fra queste due potenze nucleari, ci sarebbe da stupirsi; ma sullo sfondo resta il gigante Cina, come convitato di pietra al banchetto insidioso fra USA e UE.

Dunque, tutti invocano la pace, chi continuando ad armare l’Ucraina, chi reclamando la sospensione del sostegno a Zelensky e il ritorno della diplomazia; ma, s’intende, la pace dev’essere “giusta e duratura”. Senza andare troppo indietro nel tempo, qualcuno si sentirebbe di definire con quei due aggettivi le conclusioni dei due conflitti mondiali? Ricordiamo solo che il primo lasciò le porte aperte allo scoppio del secondo, e la fine di questo consegnò mezza Europa alla dittatura comunista. E poi, chi stabilisce se una pace è giusta o ingiusta? Nelle guerre, c’è un vincitore e c’è uno sconfitto, ed è il primo che detta le condizioni (noi stessi abbiamo accusato perdite territoriali dopo la sconfitta del 1945).

Ma c’è un’altra questione che merita qualche riflessione, ed è quella della difesa dei valori, che starebbe alla base del sistema etico-politico dell’Occidente e quindi della difesa dell’Ucraina: il rispetto della sovranità degli Stati, il diritto all’autodeterminazione dei popoli, l’osservanza del diritto internazionale, la tutela della democrazia. Sorvoliamo sull’enfasi di queste dichiarazioni e sul velo d’ipocrisia che copre gli interessi sottostanti dei soggetti in campo (Stati, ma anche entità sovranazionali e multinazionali); il fatto è che l’affermazione di principi si scontra con la dura realtà. Ad esempio, se tu perdi una guerra, come la stanno perdendo l’Ucraina e i suoi cinici sostenitori (che si ostinano a mandarle armi per una vittoria impossibile e per il sicuro sterminio d’intere generazioni, “fino all’ultimo ucraino”), hai un bel proclamare le tue ragioni, i tuoi diritti violati, i tuoi valori calpestati. Quello che conta è l’esito degli scontri sul terreno, e quello che dovrebbe importare non solo all’Ucraina, ma a tutto l’Occidente, è la cessazione della “inutile strage”.

Quanto alla durata della pace e alla richiesta di garanzie in tal senso da parte dell’Ucraina (ma non solo: chi ci garantisce che non resteranno focolai di resistenza antirussa, nei territori eventualmente attribuiti a Mosca?), molto dipenderà dalle nuove intese USA-NATO-UE (più Regno Unito) e, ovviamente, dall’affidabilità della Russia. Insomma, si procede lungo uno stretto sentiero di montagna, rischiando di precipitare nel crepaccio della terza guerra mondiale, magari innescata, aldilà delle singole volontà, da un banale incidente, come lo sparo di Sarajevo. Certo è che Putin avrà capito i limiti del suo arsenale e delle sue truppe: se non è riuscito a conquistare l’Ucraina, gli sarà mai possibile, che so, invadere impunemente i paesi Baltici e la Moldavia, e magari la Romania e la Polonia, tutti aderenti alla NATO?

Sotto il profilo dei nuovi assetti geopolitici, l’Unione Europea parte con l’handicap di non aver saputo – e di non sapere ancora – trasformarsi in un soggetto politico unitario, soprattutto in materia di politica estera: certo, aver “regalato” la Russia all’Asia, non ha solo comportato il disastro dell’economia tedesca e, a seguire, di quelle del resto d’Europa, ma ha riavvicinato alla Cina l’orso russo. E pensare che tutta la politica statunitense (per non dire dei nostri politici democristiani) era – e torna ad essere – volta a scongiurare l’asse Pekino-Mosca…

Staremo a vedere, minuto per minuto. Per ora, prendiamo atto che, con il blocco americano degli aiuti all’Ucraina di Zelensky e con lo stanziamento di 800 miliardi di euro destinati al riarmo europeo, deciso dalla von der Leyen, siamo già in una nuova fase; ma temiamo che l’imbelle cricca burocratica di Bruxelles stia cedendo il passo a un’oligarchia bellicosa, sotto l’influenza non più americana, ma britannica. E questo, contro il sentire dei popoli europei, stanchi di una guerra che non avrà fine a breve.

Giuseppe Del Ninno Giuseppe Del Ninno su Barbadillo.it