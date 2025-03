Se immediato è il colpo di fulmine tra i due protagonisti di una passione che resterà a lungo celata, il loro slancio è accolto malissimo dal re Olav V, da chi lo circonda e dall’opinione pubblica, nei primi anni ’60 ancora molto conservatrice.

Re Olav V è bisnipote della regina Vittoria e di Christian IX di Danimarca, è vedovo di Märthe di Svezia, sorella della regina Astrid del Belgio. Come dire che, per il figlio ed erede, attende un’unione dinastica prestigiosa, non il matrimonio con una persona di rango inferiore quale la pur seducente figlia di un commerciante di Oslo.

Quasi 10 anni prima del “sì”

Sebbene gli venga presentata ogni principessa del Gotha, in particolare la futura Sofia di Spagna, Harald non rinuncia a Sonja. Ci vorranno quasi dieci anni perché il loro sincero amore tocchi il cuore del re e poi dei concittadini. Il 29 agosto 1968 Harald e Sonja si sposano, primi ad aprire il campo del possibile a regine nate fuori dal serraglio, che in modo così brillante oggi rappresentano i loro rispettivi Paesi.

Point de Vue non poteva resistere al richiamo della nuova mini serie, firmata dalla regista Vibeke Idsøe, deliziosa variante The Crown alla maniera scandinava.