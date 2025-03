Arthos è la rivista tradizionalista nata nel 1972 da Renato Del Ponte (1944 – 2023). Dapprima espressione del Centro Studi Evoliani, ha poi ampliato gli orizzonti, senza rinnegare Julius Evola. La testata, ceduta alle Edizioni Arya, da anni esce come almanacco, monografico o semi-monografico. L’ultimo numero, intitolato Il paganesimo (pp 416, euro 38), è quasi tutto sulle religioni europee prima dell’avvento del cristianesimo.

Gaetano Negri, biografo di Giuliano

Giancarlo Rinaldi sottolinea i termini della polemica tra pagani e cristiani in epoca tardo-antica, mentre alla restaurazione del paganesimo da parte dell’imperatore Flavio Claudio Giuliano sono dedicati articoli di Gian Matteo Corrias, Mario Bernardi Guardi e Achille Ragazzoni, che riscopre Gaetano Negri (Milano, 1839- Varazze, 1902), primo biografo italiano di quell’imperatore, esponente di rilievo del Risorgimento, sindaco di Milano (1884-1889), senatore del Regno dal 1890.

Alain de Benoist e Renato Del Ponte

Altri articoli sono sulla religiosità greca e romana e su quella nordica, sulle influenze (neo)pagane nell’opera di Ernst Juenger, Friedrich Nietzsche e John R.R. Tolkien.

Due interviste, una concessa per Arthos da Alain de Benoist, e la ristampa dell’altra con Renato del Ponte, poco nota, chiariscono le idee sul “paganesimo”. Se lette e capite, evitano di trasformare in deteriore folclore una questione seria come la riscoperta delle antiche religioni.