Il conflitto russo-ucraino è complesso. E’ vicino a una tregua, dopo anni di operazioni – nel Mar Baltico, nel Mar Nero, nel Mediterraneo e in teatri più lontani, anche con omicidi mirati – non solo sul suolo dell’Ucraina e della Russia. Ricapitoliamo dunque cause, analizziamo fattori: dinamiche interne ucraine, relazioni internazionali, interessi geopolitici di potenze regionali e globali.





Tra est e ovest

La storia dell’Ucraina s’intreccia con quella della Russia. Per secoli, gran parte del territorio ucraino è sotto l’Impero Russo e, successivamente, dell’Urss, che pure concede sotto Stalin all’Ucraina (e alla Bielorussia) un seggio ciascuna all’Onu fin dalla sua fondazione.

Le regioni occidentali dell’Ucraina sono più filo-europee e nazionaliste (austro-polacche); le regioni orientali e meridionali hanno legami più stretti con la Russia. Dopo il crollo dell’Urss nel 1991, l’Ucraina diventa uno Stato indipendente, ma anche diviso tra la spinta verso l’integrazione europea e il mantenere i legami con la Russia.

Proteste di Euromaidan 2013-2014

Nel novembre 2013, il presidente ucraino Viktor Yanukovych, filo-russo, sospende la firma di un accordo di associazione con l’Ue e opta per un avvicinamento alla Russia, che scatena proteste a Kiev (Euromaidan), fomentate anche dall’intervento degli Stati Uniti. Inizialmente pacifiche, le proteste sfociano in scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Yanukovych viene destituito dal Parlamento e lascia il Paese nel febbraio 2014. Molti osservatori russi e filo-russi sostengono che a incoraggiare e finanziare le proteste siano attori occidentali, per allontanare l’Ucraina dall’influenza russa.

Intervento degli Stati Uniti e dell’Occidente

Usa e Ue sostengono apertamente le proteste di Euromaidan come legittima espressione della volontà popolare di avvicinarsi all’Europa. Funzionari statunitensi, come l’allora assistente segretario di Stato, Victoria Nuland, sono direttamente coinvolti nelle trattative politiche in Ucraina durante le proteste.

Nuland è criticata dalla Russia per il suo presunto ruolo nel favorire un cambio di governo filo-occidentale. La Russia interpreta l’intervento occidentale come un tentativo di minare la sua sfera di influenza tradizionale, considerando l’Ucraina un Paese strategicamente cruciale per la sua sicurezza nazionale.

Annessione della Crimea, conflitto nel Donbass

In risposta alla caduta di Yanukovych e alla formazione di un nuovo governo filo-occidentale, la Russia annette la Crimea nel marzo 2014, sostenendo di proteggere la popolazione russofona della regione. Nelle regioni orientali dell’Ucraina, in particolare nel Donbass, scoppiano conflitti armati tra forze governative ucraine e separatisti filo-russi, sostenuti dalla Russia. Questo porta alla guerra civile, che ancora continua, con migliaia di vittime. La Russia nega il coinvolgimento diretto nel conflitto del Donbass, ma è ampiamente riconosciuto che forze e armi russe sostengano i separatisti.

Visto da Mosca

La Russia vede l’Ucraina come parte del suo “estero vicino” e considera l’espansione della Nato e dell’Ue verso est come minaccia alla sua sicurezza. Mosca accusa l’Occidente di aver orchestrato un colpo di stato durante Euromaidan, sostenendo che il nuovo governo ucraino non rappresenti gli interessi delle regioni filo-russe. La Russia giustifica le sue azioni, inclusa l’annessione della Crimea, come necessarie per proteggere i cittadini russofoni e contrastare l’influenza occidentale.

Prospettiva ucraina e occidentale

L’Ucraina e i suoi alleati occidentali vedono nell’Euromaidan una rivoluzione democratica per avvicinarsi all’Europa e liberarsi dalla corruzione e dall’influenza russa. Annessione della Crimea e sostegno russo ai separatisti nel Donbass sono considerati violazioni del diritto internazionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Gli Stati Uniti e l’Ue impongono sanzioni alla Russia in risposta alle sue azioni in Ucraina.

La recente frattura tra Usa e Ue – prevedibile da circa un anno – pone il quesito: Kiev 2025 replicherà Saigon 1975 e Kabul 2021? Improbabile nella forma, probabile nella sostanza. Per l’esilio di Zelensky, Trump ha già stabilito dove: in Francia.

Sarmaticus Sarmaticus su Barbadillo.it