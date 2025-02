Antonio Medrano (1946-2022), studioso spagnolo della Tradizione, filosofo e traduttore, proveniva da una famiglia di imprenditori. Suo padre, invece, era un alto ufficiale dell’Aeronautica militare. Medrano ha dedicato la vita alla traduzione e alla scrittura di opere tradizionali. Ha sempre studiato e approfondito i due rami della Tradizione: quello occidentale, le tradizioni romana, greca, germanica, celtica, e quella orientale, in particolare il Taoismo, Buddhismo, Induismo, Shintoismo. Ha dato un apporto notevole a quel settore di studi ma in Italia, a parte il volume Islam ed Europa (All’insegna del veltro edizioni) uscito nel 1977 e Tempi ultimi (Edizioni Cinabro) del 1995, fino a qualche anno fa null’altro era stato pubblicato. Hanno dato impulso alla conoscenza di questo importante studioso le edizioni del Cinabro che hanno pubblicato, di recente, tre volumi: La via dell’azione, L’attivismo e qualche opuscolo. Da qualche mese è uscito un volume curato e pubblicato sempre dalla casa editrice il Cinabro: Il simbolismo del sole.

Si tratta di un libro interessante curato dalla redazione del Cinabro che ha raccolto e tradotto dallo spagnolo articoli e saggi sparsi che Medrano aveva scritto sul sole e sul suo simbolismo. Scritti che il pensatore spagnolo non aveva mai riunito e pubblicato insieme. Le edizioni del Cinabro hanno deciso di non lasciare nell’oblio questi saggi e li ha pubblicati. Nella prefazione Enzo Iurato sottolinea che “il sole rappresenta l’immagine sensibile della Divinità, la massima manifestazione e il segno visibile del Principio metafisico e della più Alta spiritualità; il centro a cui incessantemente guardare per ordinare e regolare la propria esistenza terrena, organizzandola e conducendola in accordo e in armonia col suo ciclo annuale e coi suoi ritmi giornalieri”. Questo libro offre al lettore un corpus davvero pregevole sul Sole e sul suo simbolismo.

I primi tre capitoli del libro riproducono un unico lungo saggio che Medrano negli anni Ottanta pubblicò sulla rivista spagnola “Cielo y Tierra”. Seguono altri tre capitoli inediti che il pensatore aveva preparato per pubblicarli sul sito personale, ma il precipitare degli eventi e soprattutto le sue condizioni di salute non permisero di pubblicarli. Questi tre capitoli riguardano il Natale, festa tradizionale dai mille simbolismi e viene letta nell’ambito della Tradizione pagana e in quella cristiana. Segue un ampio saggio sulla Falange e la via solare; poi l’esame di un inno, Cara al Sol (Di faccia al sole), l’inno spirituale e militante del movimento politico La Falange, fondato da José Antonio Primo de Rivera, vero rivoluzionario e sindacalista ucciso a trentatré anni dai repubblicani durante la guerra civile spagnola.

Il simbolismo del sole è un libro che offre una lettura spirituale di questo astro che ha ricoperto il ruolo centrale nella vita di civiltà e comunità tradizionali di tutto il mondo.

Antonio Medrano, Il simbolismo del sole, ed. il Cinabro, pagg. 197, euro 20. (ordini: www.cinabroedizioni.it)

Manlio Triggiani Manlio Triggiani su Barbadillo.it