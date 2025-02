Macron e gli inglesi vorrebbero inviare trentamila soldati dell’Unione Europea in Ucraina per far rispettare gli eventuali accordi di pace. Forse il presidente francese lo dice, e non ci crede. Sarebbe una follia. Gli inglesi, sempre a parole, avrebbero voluto mandare truppe a Kiev anche durante il conflitto. Ciò avrebbe provocato la terza guerra mondiale. Da tre anni i servizi segreti di Londra diffondono notizie false sul conflitto e sulla salute di Putin, dimenticate il giorno dopo, e ne inventano altre. In quanto a Macron, non riesce più a governare neanche la sua Francia.

Verso il bis della ex Jugoslavia

Se truppe della Ue fossero dislocate in Ucraina, gli ucraini potrebbero compiere provocazioni, per scatenare la reazione di Mosca, e coinvolgere gli europei, e la Nato, in un nuovo conflitto, per sconfiggere la Russia e far cadere Putin. Un´illusione. E´ già avvenuto durante la guerra nei Balcani, quando serbi e croati compivano attentati contro i loro civili, per presentarsi come vittime all´opinione mondiale.

Infine, si dimentica che l´UE non è solo commerciale o finanziaria, è anche un patto militare, anche se non è mai riuscita a formare un esercito, progetto sempre sabotato dalla Gran Bretagna, quando era Paese membro, che obbediva agli ordini degli Stati Uniti.

Obama e il suo epigono Biden

Nel 2014, l´Ucraina stava per ottenere accordi privilegiati con Bruxelles, come quelli con la Turchia. Avrebbe avuto tutti i vantaggi, pur rimanendo fuori. Intervenne Obama, che pretese l´ingresso nella UE. Putin reagì, prendendo la Crimea. Obama, ovviamente, non poté reagire. Putin, sarà un gangster, ma è un grande giocatore di scacchi. Obama se la cava male e ha continuato a consigliare male Biden, costretto a obbedire al suo protettore.

Dure lezioni della Storia

Nel popolo tedesco chi ha un buon ricordo dell’Ucraina 1941-1944? Divisi su quasi tutto – domenica in Germania si voterà – gli elettori sono uniti dal rifiuto di esser coinvolti su un nuovo fronte russo. In Francia il film Napoleon di Ridley Scott, un inglese, ha rinfrescato di recente la memoria collettiva della campagna di Russia nel 1812. Solo al Regno Unito l’esito della carica di Balaklava nel 1854, durante la guerra di Crimea, non è di lezione.

@barbadilloit

Roberto Giardina Roberto Giardina su Barbadillo.it