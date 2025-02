Colpiscono le prese di posizione praticamente comuni – anche a esponenti della cosiddetta destra, in genere occidentale, del tutto condizionata da decenni e decenni di subalternità – di politici, giornalisti e “esperti” a proposito di Donald Trump, e che tutti restino sorpresi dalle sue dichiarazioni e prese di posizione, come si trattasse di un alieno. Ha già occupato per quattro anni la Executive Mansion, qualcuno lo rammenta? A suo modo di vedere (il solo che conti, per comprendere) ha molte e gravi ferite da rimarginare. Offese subìte da vendicare. Soprattutto è un “estraneo”, politicamente alla vecchia maniera parlando.

Maneggiare con cura

Una uomo del fare, che ha necessità di confronto personale, per arrivare alla contrattazione e ad una conclusione obbligatoriamente favorevole a lui (e pertanto, nella sua concezione) e agli Stati Uniti. Un caratteraccio, che va trattato con delicatezza, se non si vuole averlo contro, provocando danni. Per di più (altra cosa dimenticata o incredibilmente non conosciuta) è un maverick (anticonformista), la cui posizione ideologica e politica è stata ed è mutevole. Infine è sostanzialmente libero, non avendo reali impegni (in particolare, non ha necessità d’essere rieletto), se non passare alla Storia. Sopravvissuto all’attentato di Butler, è ritenuto dalle frange religiose più conservatrici, dopo Ciro, il secondo ‘”Vascello imperfetto”. Quindi è l’Unto del Signore.

Persone che hanno smesso di ragionare

Tutto ciò agli occhi e nei comportamenti dei predetti politicanti, dei citati operatori dei media e degli “esperti” (“persone che hanno smesso di ragionare”, come diceva Frank Lloyd Wright), non conta. E i risultati si vedono.

Si aggiunga che le posizioni rappresentate a Monaco nel discorso forse storicamente decisivo (chi l’ha pronunciato si annuncia come protagonista per lunghi anni) dal Vicepresidente J. D. Vance esprimono una visione liberale che l’Europa e gli europei hanno talmente dimenticato da restare basiti sentendola richiamare.

*Presidente onorario della Fondazione Italia Usa