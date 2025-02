I giornaloni, uniti e compatti, vogliono aprire un secondo fronte: dopo la Russia di Putin, l’America di Trump, che tradisce l’Occidente.

Antonio Polito ha scritto, forse in un ‘momento di fosforescenza’ (per citare il grande Eduardo De Filippo), che gli Stati Uniti vogliono appaltare l’Europa a Putin.

Insani pruriti

Viene in mente Ferdinando II che, nel 1848, durante un banchetto a corte, a un generale che tuonava contro l’Austria, sussurrò “ Generà nun te fa’ prorere || prudere|| o’ cul !”.

Il fatto è che, come diceva quel tale, “chi non porta le armi proprie è destinato a portar quelle altrui” (come capitò a lui stesso, che, tra tutte le armi, si fece carico di quelle peggiori e finì in divisa tedesca).

Burro o cannoni

E’ tornata, ci piaccia o no, sulla scena del mondo la politica, che è la dimensione schmittiana delle “decisioni”. L’Europa non è stata finora in grado di prenderne nessuna, perché priva di reale identità e, quindi, di armi proprie. In una democrazia liberale, armarsi significa poter contare sul consenso dei governati, sul loro patriottismo, sulla loro disponibilità a mangiare meno burro, per dotarsi di più cannoni.

Morire per un dittatore?

Italiani, francesi, tedeschi sono davvero pronti a morire per Kiev e per le libertà occidentali? (in questo caso, simboleggiate da un dittatore, come Zelensky… Ma è capitato altre volte). E’ umiliante dover scrivere queste cose nella patria dei (rimossi) Machiavelli e Guicciardini.

Dino Cofrancesco