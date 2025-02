Il lettore vorrà scusare il tono assai colloquiale di queste note, ma ho conosciuto l’autrice, Antonella Mola, prematuramente scomparsa, fin dai tempi dell’Università. Molti la ricordano per la sua bellezza e la sua bontà. Ma sono tanti coloro che hanno potuto apprezzare anche la profondità della sua anima. Ne è una piccola testimonianza questa raccolta di versi e di pensieri intitolata La saggezza degli angeli (edizioni La Matrice, 2025).

Si tratta, dunque, di un’opera postuma, che gode di una bella e sentita prefazione di Raffaele Nigro ed è stata fortemente voluta dal marito Luigi, che ha selezionato amorevolmente una parte del suo diario, facendole così, come ha ripetuto in varie occasioni, un dono per questo suo dono.

Antonella Mola amava la vita e i fiori, sentiva il tempo che inesorabile passa e sapeva della caducità e dello stupore dell’esserci. Si incantava di fronte all’«albeggiare di un nuovo giorno» (Nascere) e riusciva a cogliere nel tormento delle canne lacustri, nel loro “gracidare” (Torre Guaceto), il tormento stesso dell’uomo d’oggi.

Nei versi di “Natale 2021” si alternavano speranza e delusione: «Fra i lustrini smaglianti su un abete senza vita / non vedo che una timida luce svilita». E tuttavia con umiltà la poetessa si accostava al mistero del Natale, al bambinello Gesù, alla fede che sola può restituire «gli affetti negati, le assenze, i sorrisi».

Antonella Mola aveva il presentimento della fine, come è adombrato in vari passi del suo diario e nell’apologo “La testuggine”. Ma ha sempre cercato di vivere la malattia con serenità, con speranza, con compostezza, per «scoprire, scavando nei ricordi, / di non essere stati felici invano» (Con ali di farfalla). Non aveva timore, come l’umile pianta del cappero, di «donare tanto e vivere poco” (Il cappero).

Mi piace riportare qui in conclusione alcuni brevi versi posti all’inizio del diario: «Gli angeli sanno / che la vita / è un battito d’ali». Non si tratta, come di primo acchito potrebbe sembrare, di un invito al “carpe diem” di oraziana memoria. Antonella Mola era profondamente, direi esistenzialmente, cristiana. Si era laureata, non a caso, nel lontano 1981 presso la facoltà di Magistero dell’Università di Bari con una tesi in storia della filosofia: “L’Esistenzialismo cristiano di Sören Kierkegaard”.

In quella vita, che la poetessa dice che è come un battito d’ali, si sente l’eco dell’amato Kierkegaard. Il filosofo danese, infatti, delineava tre stadi della vita, tre modi di vivere, tre possibilità date a ciascun uomo nel corso della sua esistenza: lo stadio estetico che è caratterizzato dal godimento dell’attimo presente, dal vivere alla giornata e s’incarna nella figura del seduttore, del dongiovanni; lo stadio etico che si risolve nell’adempimento dei doveri sociali ed è il buon borghese, che trova conforto nell’avere una buona coscienza; e lo stadio religioso che è un continuo tormentato dialogo con Dio e si sostanzia nell’accettazione della sua imperscrutabile volontà, come nel caso della figura biblica di Abramo che accoglie, suo malgrado, l’ordine divino di sacrificare il figlio Isacco.

Ecco: la vita ci pone di continuo e sempre di fronte ad una di queste possibili scelte. I primi due stadi alla lunga portano alla noia e alla disperazione. Solo il terzo stadio, che, intendiamoci, non è scevro da dubbi e da angoscia, apre alla speranza e dà un significato vero all’esistenza. E tutto questo la poetessa lo adombra nei versi sopra riportati con una semplice toccante immagine.

Sandro Marano Sandro Marano su Barbadillo.it