Venerdì 21 marzo, inizio di primavera, per una sola notte, ci sarà nelle sale cinematografiche Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert, filmato del concerto del compositore a Dubai.

Nato in Germania e naturalizzato statunitense, Zimmer si è imposto per le colonne sonore. Ha avuto due Oscar e ha cambiato la musica cinematografica. Mentre i maestri del passato, come Dimitri Tiomkin ed Elmer Bernstein, si concentravano sulla melodia e sul motivo conduttore, Zimmer predilige ritmi incalzanti e stratificazioni sonore. Le sue musiche accompagnano di solito film frutto di enormi investimenti (spesi più per il marketing che per il film in sé), spesso caratterizzati da tempi frenetici. E’ un altro cinema quello odiernpo rispetto a quello delle degli anni ’50/’80, che avevano, come sempre, ambizioni di cassetta, ma talora ne avevano anche qualcuna artistica. Se poi la colonna sonora non accompagna, ma egemonizza le immagini del regista, la colpa non è di Zimmer… Saranno eseguiti brani dai film Dune, Il gladiatore, Interstellar, Il Re Leone. Si succederanno interventi di Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Zendaya… L’evento sarà distribuito da Nexo Studios, con Radio Capital e MYmovies.

