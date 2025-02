“La radio mi pugnala / con il festival dei fiori / un angelo al citofono mi dice vieni fuori / giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi”, canta Sergio Caputo. E’ il 1983. Nel 2025 è per me un “idem sentire”. Dopo giorni di conto alla rovescia, ogni canale tv, a ogni ora, parla del Festival.

Cantanti in prima pagina dei quotidiani: alcuni, che davo per morti; altri, che sono nati a mia insaputa. Sia gli uni, sia gli altri, imparzialmente, sono intervistati, scomponendone dichiarazione oracolari, per coglierne una profondità che non c’è.

Siamo in decadenza

Così si promuove un evento. Ma così a me viene nausea. Sì, il Festival è un programma con una lunga storia (risale al 1951) e una sua ragion d’essere. Ma è diventato un assoluto, citato più di guerre e inondazioni. Siamo in decadenza?

Far coincidere il Festival con l’identità nazionale, come è uso, ha qualcosa di insano. Esagero? La festivalite non ci squalifica agli occhi del mondo, anzi. Ero bambina quando l’Ortf (emittente di Stato francese) perdeva il pubblico sulla Costa Azzurra, a vantaggio della Rai-Tv, per pochi giorni. Quali? Quelli del Festival! Così il grumo di luoghi comuni, pre-festivalieri e festivalieri, è divenuto intoccabile. Mandando un messaggio all’edizione in corso, anche il Papa si adegua.

Come i cinepanettoni

Eppure amici, persone perbene, mi giurano: “Vedo il Festival come vedo i cinepanettoni: per quanto sono grotteschi”. O anche: “Lo guardo, sì, ma per capire fino a che punto è la notte”. Già, a che punto?

Effe declama filastrocche, dove si violentano e squartano le donne, ma le femministe non lo contestano. La sua fidanzata, Giulia, proclama: “Non leggo un libro, ma ne scrivo tanti”. Indagato per associazione a delinquere, Kills non salirà sul palco. Ma Elodie sì, lei che preferirebbe “tagliarsi una mano al votare Meloni”.

Lo so: il Festival è un’arma di distrazione di massa. Lo so: vivo tra chi vive di like. Lo so e posso dirlo, perché ne ho le prove. Ma averle non serve a niente.

Maria Cristina Lorenzini Maria Cristina Lorenzini su Barbadillo.it