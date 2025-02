L’incredibile richiesta dei deputati socialisti sloveni e croati al Parlamento europeo di rimuovere la mostra sulle foibe e l’esodo giuliano dalmata a Strasburgo dimostra come non si sia disposti, da quelle parti, ad ammettere il vero e proprio genocidio compiuto dalla Jugoslavia comunista ai danni degli Italiani della costa orientale adriatica, spazzando via una presenza bimillenaria che resiste ormai quasi solo nelle pietre, nell’arena di Pola, nei campanili veneziani ed in una piccola e residuale minoranza. Uno scolorito riflesso di ciò che la presenza italiana è stata. Le foibe e l’esodo di 350.000 italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia sono un crimine incancellabile. La lingua batte dove il dente duole ed è chiaro che i nostalgici di Tito da quelle parti ci sono ancora. D’altronde lo si desume dalla toponomastica dedicata al dittatore nelle vie e piazze dell’Istria, dalla rimozione (che continua) delle tombe italiane nei cimiteri, dal monte Sabotino che incombe su Gorizia con la sinistra scritta cubitale ‘Tito’ e tanti, troppi altri segnali di un passato che non passa”.