Charles III come una rockstar: occhiali da sole e chitarra elettrica; la regina Camilla, inguainata in un abito di vinile bianco, ancheggia su una canzone degli Abba; il principe Harry in rosa confetto o a torso nudo, pronto a boxare con Mike Tyson; la principessina Charlotte, proiettata nel futuro, ventenne, con un diadema… L’intelligenza artificiale si estende sui social e non risparmia i reali. Diverte? Non sempre.