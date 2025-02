Sulla piattaforma streaming Disney+, trovate I Simpson. The Past and the Furious. Ideati da Matt Groening e sviluppati da J. L. Brooks e S. Simon, i Simpson abitano a Springfield.

Negli Stati Uniti ci sono Springfield ovunque: dal Vermont all’Illinois e all’Oregon, per citare le meno sconosciute. La loro Springfield è una cittadina coi difetti, ma non con le qualità, di ogni cittadina.

Homer Simpson lavora nella centrale nucleare. Passa il tempo libero al bar. La moglie Marge è una casalinga e madre amorevole. Bart, primogenito, ama fare scherzi e andare sullo skateboard, odia la scuola e rivaleggia con la sorella Lisa, secondogenita, intelligente e suonatrice di sassofono. Maggie, la piccola di casa, è inseparabile dal ciuccio.

Dei Simpson originari creò stupore la trasgressività. E in seguito ha colpito che in alcuni episodi ci fossero avvenimenti, poi, realmente accaduti. Nei molti anni della serie si nota il cambiamento grafico, che da un lato può aver fatto piacere, ma dall’altro ha anche cancellato l’iniziale sensazione di fumetto.

Nel nuovo episodio de I Simpson, Lisa viaggia indietro nel tempo fino al 1923. Scopre che le mini alci di Springfield, fondamentali per il locale ecosistema, sono state estinte nel 1925. Per salvarle, chiede aiuto al giovane Burns, che diverrà, invecchiando, uno spietato magnate…

I Simpson. The Past and Furious, Disney +, dal 12 febbraio

Matteo Buonaguidi Matteo Buonaguidi su Barbadillo.it