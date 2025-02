Nicola Ripa, classe 1951, nato nella ridente marchigiana Porto Sant’ Elpidio, nel corso della carriera calcistica si è tolto non poche soddisfazioni giocando anche in Serie A.

Di lui Marco Tardelli ha detto: «Anche se l’unico giocatore che mi ha messo veramente sempre in bambola si chiama Nicola Ripa, ha giocato anche nel Foggia in A. Con lui non l’ho mai spuntata, fin dai primi campionati con il Pisa in Serie C»

Soprannominato la Foca Ripa, Bandiera della Sambenedettese, è stato protagonista in rossoblù di tante battaglie.

Lo incontriamo nella incantevole San Benedetto del Tronto, bagnata da un mare invitante, dove non si può fare a meno di ammirare la rinomatissima Riviera delle Palme, la confinante Grottammare ed i verdeggianti dintorni che da Ripatransone a Cossignano, ombelico del Piceno, da Offida a Castignano fino a Sarnano, rendono ancora più seducente il paesaggio che porta dritto ai monti Sibillini.

Ripa cos’ha di magico questo luogo da indurre molti suoi colleghi, appese le scarpe al chiodo, a rimanervi mettendo su casa?

“L’elenco è lungo, ci sono stati colleghi che, a termine carriera, pur tornando nella terra d’origine, hanno comprato qui casa per venirci ad abitare durante l’anno.Abbiamo un bel mare, una costa che invita a lunghe passeggiate, in estate tantissimi sono i turisti. Un luogo dove si vive bene e non si conosce lo stress”.

Com’è avvenuto l’incontro con il calcio?

“Sono cresciuto nelle giovanili del San Crispino di Porto Sant’Elpidio esordendo in prima squadra, in IV Serie (Serie D), nel 1966-67, a soli 16 anni”.

L’anno successivo approda in C, a San Benedetto del Tronto.

“Mi scoprì a Porto Sant’Elpidio Alberto Eliani ex Nazionale. Esordii in C disputando solo due partite. Ero un ragazzino. Nell’annata 1968-69 passai al Quarrata, in provincia di Pistoia, in D, dove restai un anno”.

Nel 1969-70 avviene il balzo in A, addirittura con la Fiorentina neo Campione d’Italia.

“Si, ma non in prima a squadra. Con le giovanili partecipai al Campionato De Martino, torneo in cui le squadre schieravano giocatori poco impiegati ed i migliori elementi del vivaio. Giocavamo il mercoledì”.

Nuovamente in C con la Sambenedettese nel 1970-71.

“Sì, ma restai fermo a causa di un malanno fisico. Il campionato successivo l’allenatore Natale Faccenda da centrocampista mi fece diventare ala destra, ruolo dove mi sono espresso in modo eccellente e che mi ha dato tante soddisfazioni”.

Guidata da Marino Bergamasco, nel 1973-74 giunge la promozione in B. Come viene costruito quel successo e Bergamasco che tipo di allenatore era?

Quella promozione fa parte dei ricordi più belli. Marino Bergamasco era un ottimo allenatore. Era alla mano, fucome un padre che fece di quella squadra una famiglia che seppe stare insieme diventando un gruppo fantastico”.

Perché La Foca di San Benedetto del Tronto?

“Mi chiamano ancora oggi La Foca. Perché quando mi involavo sulla fascia destra lo facevo riuscendo a tenere sulla testa il pallone per vari secondi”.

Per il Campionato 1976-77 giunge una importante novità: il ritorno in A con il neo promosso Foggia allenato da Roberto Balestri.

“Mi volevano diverse squadre fra le quali Genova e Verona ma, alla fine, approdai al Foggia. Ricordo, però, che dopo una partita di Coppa Italia, Sambenedettese-Cagliari disputata al Ballarin nel settembre 1974 e vinta dalla Samb 1-0, Gigi Riva che era in campo con i sardi cercò di portarmi in Sardegna, in Serie A. Mister Bergamasco non volle lasciarmi andare”.

Per il Campionato in A 1976-77, il Foggia si presenta con l’accoppiata Balestri allenatore e l’uruguaiano Ettore Puricelli, Testina d’Oro, direttore tecnico.

“Hanno convissuto”.

Il suo esordio in A?

“Una grande emozione. Esordii il 3 ottobre 1976 allo Zaccheria, Foggia-Inter 0-0. Con il Milan, invece, giocammo in casa il 19 dicembre 1976, vincemmo 2-1, ma mi infortunai a causa di uno stiramento che mi tenne lontano per due mesi dai campi di calcio”.

Racconta dell’unico goal in A realizzato alla sua ex squadra.

“Si, il 5 dicembre 1976 alla Fiorentina, in casa viola,dove perdemmo 4-1. Eravamo sotto di una rete quando, allo scadere del primo tempo, giunse in area di rigore un pallone che fui veloce a piazzare alle spalle del portiere viola Mattolini battendo sul tempo due difensori. Dopo,la Fiorentina straripò con un grandissimo Antognoni”.

Campionato 1977-78: il Foggia a guida Puricelli retrocede in B.

“Un gran peccato anche perché, a confronto della Fiorentina, retrocedemmo per la peggior differenza reti. Si decise tutto all’ultima giornata. Le cause difficili dirle, forse vi furono problemi di natura tecnica”.

Guidato dal brasiliano Sidney Cinesinho, nel Campionato di B 1978-79 il Foggia non riagguanta la A. Il 22 aprile 1979 accade un qualcosa di incredibile allo Zaccheria proprio con la Samb, sua ex squadra.

“Partimmo alla grande chiudendo il primo tempo per 2-0 con goal di Libera e del sottoscritto. Nella ripresa, in una ventina di minuti subimmo tre goal: vinse la Samb 3-2; incredibile! Annata nera, retrocedemmo in C”.

Vi furono delle responsabilità tecniche?

“Ottima persona, Cinesinho era un bravo allenatore, fresco diplomato da Coverciano. Alla fine del girone d’andata eravamo ben piazzati in classifica. La squadra era afflitta da problemi societari”.

Cosa porta nel cuore del periodo trascorso a Foggia?

“Un ambiente fantastico, dei tifosi fantastici ed uno stadio sempre pieno. Dei miei compagni ricordo Giovanni Pirazzini, Bandiera del Foggia e nostro grande capitano, Bruschini, Colla, Nicoli, Bergamaschi, Memo, Del Neri, Benevelli, Sasso, non posso citarli tutti. Ci incontriamo almeno una volta l’anno in varie parti d’Italia perché siamo rimasti gli stessi, siamo gli stessi, Siamo quelli dello Zaccheria”.

Nel campionato 1979–80 ritorna alla Samb, in B.

“Arrivai a San Benedetto nel novembre 1979 con la squadra guidata nuovamente da Bergamasco che aveva rilevato Maroso. Retrocedemmo in C. Fatali furono le ultime due giornate quando perdemmo in casa con il Vicenza ed a Pisa dove giocai la mia ultima partita con la Samb”.

Che ricordo ha di Stefano Tacconi che in quel torneo giocò con la Samb?

“Già all’epoca aveva la stoffa del grande portiere e tale è stato”.

Quale fu il suo percorso successivo?

“In C con il Benevento dal 1980 al 1982, con il Giulianova in C2, 1982-83 dove ritrovai Marino Bergamasco. Afflitto da pubalgia, chiusi con l’attività agonistica a 35 anni, con il Porto S. Elpidio, casa mia, Campionato Interregionale”.

Veniamo allo stadio Fratelli Ballarin, monumento del calcio sambenedettese, raso al suolo perché destinato a divenire parco pubblico. Il 7 giugno 1981 accadde una tragedia proprio quando la Samb si accingeva a festeggiare il ritorno in B nella sfida contro il Matera.

“Non facevo parte della Samb, ma ricordo quella tragedia che colpì tutta l’Italia”.

Un incendio sviluppatosi improvvisamente in una curva sud gremita di gente causò la morte di Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri, giovanissime tifose della Samb, oltre cento feriti alcuni dei quali gravi.Oggi, all’esterno del glorioso ma scheletrico Ballarin, troneggia un murales dedicato a Maria Teresa e Carla. Ma lei lo avrebbe “pensionato” il Ballarin visto che, tra l’altro, l’attuale stadio Riviera delle Palme difficilmente si riempie?

“Io l’avrei ancora utilizzato adottando tutte le precauzioni. Mi manca molto. Oggi cerco di non passarci davanti, mi fa un brutto effetto, mi viene tanta nostalgia pensando a cosa ha rappresentato nella storia della Sambenedettese”.

Il Ballarin lo si apprezzava in tv quando la Rai mandava in onda la sintesi di una partita di B. Colpiva per il mare che si intravvedeva all’orizzonte,oltre la gradinata dei distinti. Il suo maestro?

“Alberto Eliani che mi scoprì a Porto S. Elpidio e Marino Bergamasco che ha sempre creduto in me”.

Un confronto fra il calcio di ieri e quello di oggi comprese le astrusità odierne come play off e play out che alterano i verdetti finali dei campionati.

“Ieri c’era più tecnica e meno velocità, oggi si verticalizza poco anche se c’è maggiore velocità. Io giocavo per divertirmi e per far divertire. Il giocatore era in primo luogo un uomo. I play off e play out premiano la fortuna creando problemi ambientali”.

Rimpianti?

“Non aver dato qualcosa in più al Foggia. Purtroppo tra infortuni ed incomprensioni non ho potuto fare di più”.

Il momento più bello?

“L’aver giocato con il Foggia e disputato duecento partite con la Samb. Approfitto di Barbadillo per salutare i tifosi foggiani e della Samb, abbraccio tutti i compagni con cui ho giocato”.

@barbadilloit

Michele Salomone Michele Salomone su Barbadillo.it