In occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, l’11 febbraio 2025, Fratelli d’Italia Genova organizza alle 18.00 presso la sala conferenze Bi.Bi. Service di via XX Settembre 41 (3° piano) un convegno con il giornalista Fausto Biloslavo, inviato di guerra. Biloslavo parlerà anche del libro, scritto a quattro mani con Matteo Carnieletto e con il contributo di Toni Capuozzo, “Verità infoibate – Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica”.

Sono previsti interventi di Francesco Verzillo (responsabile Dipartimento Cultura Istruzione Editoria FdI Genova), Giuseppe Murolo (Responsabile regionale Cultura). Modera Andrea Lombardi (Dipartimento Cultura Istruzione Editoria FdI Genova). Concludono Antonio Oppicelli (Presidente coordinamento FdI Genova) e Fabrizio Brignole (Presidente coordinamento Provincia di Genova).

Tante verità sono state infoibate per astio ideologico, opportunismo politico, paura di andare controcorrente o totale disinteresse. Questa conferenza di Fausto Biloslavo, inviato di guerra, giornalista presso “il Giornale”, “Panorama” e Mediaset, coautore con Matteo Carnieletto del volume Verità infoibate – Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica (prefazione di Toni Capuozzo), triestino di famiglia di esuli istriani, riporta alla luce pagine buie e sanguinose del nostro passato sulla tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano dalmata, rimaste nascoste per troppo tempo. Storie che ogni tanto riaffiorano nel presente tornando d’attualità: dallo scandalo delle pensioni dell’Inps agli infoibatori alla riconciliazione a ostacoli con gli eredi della ex Jugoslavia, dalle foibe che continuano a venire alla luce in Slovenia agli oltraggi ai martiri delle violenze titine che riemergono puntualmente ogni 10 febbraio, Giorno del Ricordo, al 70° anniversario del ritorno all’Italia di Trieste (1954-2024). Un motivo in più per non dimenticare le verità infoibate.

L’ospite d’eccezione

Fausto Biloslavo, 63 anni, è un noto giornalista e inviato di guerra italiano. La sua carriera è iniziata nel 1982 con un reportage sull’invasione israeliana del Libano. Negli anni ’80 ha coperto numerosi conflitti in Afghanistan, Africa ed Estremo Oriente. Nel 1987 è stato catturato e detenuto a Kabul per sette mesi. Durante le guerre nell’ex Jugoslavia, ha seguito i conflitti in Croazia, Bosnia e Kosovo. È stato il primo giornalista italiano a entrare a Kabul liberata dai talebani dopo l’11 settembre 2001. Nel 2003 ha seguito l’invasione dell’Iraq che ha portato alla caduta di Saddam Hussein. Nel 2011 è stato l’ultimo giornalista italiano a intervistare il colonnello Gheddafi prima della sua morte. Negli ultimi anni ha documentato la nascita e la caduta delle “capitali” dell’Isis: Sirte in Libia, Mosul in Iraq e Raqqa in Siria. Ha anche realizzato inchieste sulle Ong e il fenomeno dei migranti. Attualmente collabora con “Il Giornale”, “Panorama” e Mediaset.

Domenico Criscito Domenico Criscito su Barbadillo.it