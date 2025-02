Marco Brando, giornalista e studioso della percezione storica nei media, nel suo libro Medi@evo. L’età di mezzo nei media italiani (Salerno Editrice, 2024), mette sotto la lente come il Medioevo viene trattato nei mezzi di comunicazione. In molti lo vedono ancora come un’epoca buia e arretrata e lo utilizzano come una sorta di “parola d’ordine” per descrivere crisi e regressioni della società contemporanea. Espressioni come “ritorno al Medioevo” vengono usate a casaccio, senza alcun fondamento storico.

Brando ricostruisce come questa narrazione sia nata e si sia diffusa, spiegando come i media semplifichino la storia per farla più ‘digeribile’, spesso a costo di imprecisioni. Riprendendo gli studi del medievista pugliese Raffaele Licinio, l’autore smonta gli stereotipi legati al Medioevo e dimostra come il termine venga usato in contesti che spaziano dalla politica al gossip, passando per economia e cronaca. Una parte fondamentale del libro è il dialogo con il pensiero di Umberto Eco, che già anni fa parlava della fascinazione dei media per il Medioevo. Brando esplora come oggi si faccia un uso distorto della storia, piegata alle esigenze narrative del presente, creando un corto circuito tra passato e futuro.

Nei capitoli finali, l’autore riflette sul ruolo degli storici e dei giornalisti. Da una parte, gli storici non riescono a rendere il loro lavoro accessibile al grande pubblico, dall’altra, i giornalisti spesso trasmettono un’idea imprecisa e superficiale del passato. La mancanza di rigore e l’invasione delle fake news rendono urgente una maggiore alfabetizzazione storica nel mondo dell’informazione.

Con uno stile critico e ben documentato, Medi@evo aiuta a capire come i media modellano la nostra visione del passato e perché sia fondamentale, oggi più che mai, raccontare la storia con maggiore precisione.

