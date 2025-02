Notizia della settimana! Secondo The Times, re Carlo III sta per partecipare a un documentario esclusivo per Prime Video, la piattaforma del gigante Amazon. Lo si gira a Dumfries House, una delle sue residenze preferite, una meraviglia palladiana incastonata nel sud ovest della Scozia.

L’omaggio di Robert Redford

L’obiettivo è far conoscere meglio la battaglia del sovrano per l’ambiente, ma anche i suoi impegni caritatevoli nel Regno Unito e nel mondo. L’orientamento sarebbe fondato su Harmony. A New Way of Looking at Our World, libro scritto con il militante ecologista Tony Juniper e il giornalista Ian Skelly. Uscito nel 2010 per le edizioni Harper, il libro aveva già originato un documentario, presentato in apertura del prestigioso Sundance Festival, applaudito dall’attore e regista Robert Redford e trasmesso dalla Nbc.

Dire? Meglio fare!

Il nuovo progetto, atteso per fine 2025 / inizi 2026, si vuole fedele al principio del re, “meglio fare che dire”, e si china sulle azioni concrete già realizzate. Questo scoop non piacerà alla concorrente di Prime Video, Netflix, specializzatasi nei soggetti regali.

Dopo la serie The Crown, mondialmente acclamata e compensata da una pioggia di Golden Globe e di Emmy Awards; dopo le confessioni così controverse del principe Harry e della moglie, la piattaforma ci riserva due lanci nel 2025: la storia d’amore della principessa Marta Luisa di Norvegia col sulfureo sciamano Durek Verrett, per un anno seguiti dalla regista Rebecca Chaiklin; gli episodi di With Love Meghan, immaginati dalla duchessa del Sussex, la cui trasmissione è stata rinviata per i terribili incendi di Los Angeles, sono attesi per il 4 marzo.

Canta Umberto Tozzi

Dovendo pazientare fino a primavera, prima di preparare dolci e mazzi di fiori con la duchessa del Sussex, Point de Vue raccomanda la playlist del granduca Henri e della granduchessa Maria Teresa del Lussemburgo sulla piattaforma Spotify. Per il giubileo d’argento del granduca, la corte ha infatti compilato i brani prediletti dal sovrano e dalla consorte: da Schubert a Mozart, passando per il motivo conduttore de I pirati dei Caraibi, Abba, Umberto Tozzi e Ed Sheehan.

Su Pointdevue.fr Thomas Pernette decritta la loro playlist. Ce n’è abbastanza per dare ritmo alla settimana.

Point de Vue, n. 3990.

Per leggere (in francese) l’articolo di Thomas Pernette sulla playlist granducale del Lussemburgo, inquadrate il QR Code qui accanto.

Adélaïde de Clermont Tonnerre Adélaïde de Clermont Tonnerre su Barbadillo.it