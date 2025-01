Come noto Donald Trump, immediatamente dopo il giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti, ha firmato molti decreti, preparati in anticipo, per iniziare di corsa quel processo politico di «recupero» e di «restaurazione» dopo gli anni di disordine economico e disagio etico-sociale di Biden.

Tra essi, ha fatto molto discutere quello che l’Ansa ha descritto come il decreto che «ordina all’amministrazione federale di riconoscere solo due sessi». Molti ne stanno parlando, ma pochi lo hanno letto per intero e con attenzione.

Se si va a leggerlo si nota che esso, ovviamente chiamato sessista e omofobo dalla stampa progressista mondiale, ha una ratio legis completamente diversa, chiara già nel titolo. Che suona così: «Difendere le donne dall’ideologia di genere, dall’estremismo e ripristinare la verità biologica nel governo federale».

Si divide in 7 sezioni ed è piuttosto articolato, con parecchi rimandi a leggi e regolamenti, senza però risultare eccessivamente libresco o solo per specialisti.

Il cuore o l’essenza del decreto è dichiarata subito. «In tutto il paese», si dice, vi sono «degli ideologi che negano la realtà biologica del sesso» ed «usano sempre più spesso» sia «mezzi legali» che altri mezzi «socialmente coercitivi» per consentire «agli uomini di auto-identificarsi come donne» e così «ottenere l’accesso a spazi intimi e contesti progettati per sole donne».

Se pensi all’ingresso di uomini in bagni femminili, spogliatoi, carceri e l’abuso della presenza di sportivi uomini (trans) in competizioni muliebri. Secondo il decreto appena varato, tutto «questo è sbagliato». Anche perché la negazione della «realtà biologica del sesso» secondi i giuristi di Trump, priva le donne «della loro dignità, sicurezza e benessere». E questa «cancellazione», con chiaro riferimento alla fasulla «cancel culture», corrode «l’intero sistema politico americano».

Impossibile nello spazio che abbiamo citare tutti i punti forti del decreto che però descrive in modo davvero ineccepibile il «wokismo orwelliano» egemone, e lo confuta in modo altrettanto chirurgico e inappellabile. Forse è la prima legge della storia, varata in una democrazia occidentale, che apertamente critica il gender e le sue contraddizioni, e ne sancisce l’auspicato decesso.

I progressisti e i liberal, non menzionati ma presenti come uno spettro nel decreto, vorrebbero sostituire «l’immutabile realtà biologica del sesso» con la «percezione di sé», tanto «fluida e soggettiva», quanto «disancorata dai fatti biologici».

Contro tutto ciò Trump vuole «difendere i diritti delle donne», ribadendo l’evidenza negata dal trans-femminismo e altri decostruttori: «le donne sono biologicamente femmine e gli uomini sono biologicamente maschi». Applaudono la scienza e la psicologia, la storia e la religione, il buon senso e il «vero femminismo».

Da ora in poi quindi, «la politica degli Stati Uniti» sarà quella di «riconoscere due sessi, maschio e femmina», realtà definite come «immutabili» e «incontrovertibili».

Segue poi una serie di definizioni di «uomo» e «donna», in base alla rispettiva «cellula riproduttiva». Vengono in menti quei filmati, girati maliziosamente durante cortei pseudo-femministi, in cui alle donne (e agli uomini) presenti veniva chiesto di fornire una definizione di «donna». Ma i marciatori, che erano in piazza per «difendere le donne», non sapevano cosa dire, per non «escludere nessuno» e incalzati dalle domande finivano per ammettere che «donna è chi si sente tale». Il che è come dire che la donna in natura «non esiste»!

Secondo il decreto il colpevole di questo immane regresso della civiltà umanistica, giuridica e scientifica, è la «ideologia di genere». La quale, si noti la puntualità della definizione, «sostituisce la categoria biologica del sesso» con un concetto «sempre mutevole di identità di genere auto-dichiarata», permettendo la «falsa affermazione» secondo cui «i maschi possono identificarsi come donne e quindi diventare donne e viceversa», e richiedendo «a tutte le istituzioni della società» di considerare «questa falsa affermazione come vera».

Tale «ideologia del gender» – il decreto parla di ideologia e non di teoria esattamente come fa papa Francesco – include l’idea «che esista un vasto spettro di generi» che sarebbero «scollegati dal proprio sesso» e che quindi sarebbe possibile «nascere nel corpo sbagliato». Ed è proprio qui che si situa la legittimazione del business miliardario delle «transizioni», perfino quelle indotte dei minorenni.

La conclusione pratica dell’ottimo decreto è che tutte le «agenzie devono rimuovere le dichiarazioni, le politiche, i regolamenti, i moduli, le comunicazioni o altri messaggi interni ed esterni» che in qualsiasi modo «promuovono o inculcano l’ideologia del gender». Se l’opera di «restaurazione biologica» sarà realizzata, Trump resterà veramente nella storia come un benefattore e un promotore della natura e della ragione.

Perché c’è più sapienza e scienza in questo decreto di Trump che nei 1000 corsi o libretti arcobaleno con cui i maestri dell’errore vorrebbero inculcare tale perversa ideologia nelle menti innocenti dei nostri figli e nipoti.

Fabrizio Cannone Fabrizio Cannone su Barbadillo.it