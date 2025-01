Presidente del Brasile dal 1934, nel 1937 Getulio Vargas liquida il sistema parlamentare; nell’agosto 1942 dichiara guerra all’Italia; nell’aprile 1945 i brasiliani occupano Alessandria, Piacenza e Lodi. Sempre nel 1945 Vargas si dimette da presidente e fonda il Partido Trabalhista Brasileiro (Ptb), di ispirazione nazionalista e socialista. Vargas torna al potere nel 1950. Nel 1954 si uccide.

Colpo di Stato del 1964

ll Ptb non si estingue con lui, ma è sciolto nel 1964 per il colpo di Stato dei militari brasiliani. Parlamentare del Ptb, Rubens Paiva fugge in Jugoslavia, poi in Francia e infine rientra a Rio de Janeiro, dove lavora come ingegnere. Arrestato e torturato, muore nel gennaio 1971. La moglie lo saprà mesi dopo. A Paiva, interpretato da Selton Mello, allude il titolo del film Io sono ancora qui del film di Walter Salles, candidato a un paio di Oscar importanti.

Una famiglia

Nato nel 1956, è amico di un figlio di Paiva e si ispira a un suo libro. In questa coproduzione brasiliano-francese racconta un dramma familiare col talento già mostrato in Central do Brasil (1998, Orso d’oro al Festival di Berlino). Ma a chi del Brasile anni ’70 sa solo della sconfitta inflitta alla Nazionale italiana nel Mundial di Città del Messico, il film di Salles parrà criptico, specie per l’insistenza sull’habeas corpus: eppure, nell'”autoritarismo legalizzato” del Brasile di allora invocare un diritto poteva significare restare vivi.

Madre e figlia Montenegro

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres sono nella realtà madre e figlia; nella finzione sono, a seconda dell’età del personaggio, la moglie/vedova di Paiva. Entrambe dive del cinema brasiliano, avevano già interpretato un altro film candidato all’Oscar: 4 giorni a settembre di Bruno Barreto (1997) sul rapimento terroristico dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile nel 1969.

Curiosità 1: Io sono ancora qui si apre nel dicembre 1970, col rapimento a Rio de Janeiro dell’ambasciatore elvetico (ma nato a Milano) Giovani Enrico Bucher.

Curiosità 2: a inizio1965, col sostegno della giunta militare brasiliana insediata da meno di un anno, una co-produzione franco-italiana realizza Oss 117 Furia a Bahia di André Hunebelle…

Io sono ancora qui di Walter Salles, con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, 137′. Nelle sale dal 30 gennaio – i di Walter Salles, con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, 137′. Nelle sale dal 30 gennaio – qui il trailer

Nicola Caricola Nicola Caricola su Barbadillo.it